«Σύννεφα στις σχέσεις του Ουόκερ με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ»

Σύννεφα στις σχέσεις του Λόνι Ουόκερ με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, με το μέλλον του Αμερικανού άσου να είναι αβέβαιο.

Όπως αναφέρει το «Sport5», η αρχική διορία για το NBA out του Ουόκερ έληγε στις 15 Ιουλίου, με την πλευρά του παίκτη να εξασφαλίζει επιπλέον διορία και τον Ουόκερ να αναζητά συμβόλαιο στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Ωστόσο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, η διοίκηση της Μακάμπι Τελ Αβίβ δεν είναι καθόλου ευχαριστημένη με την απόδοση του Αμερικανού άσου τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, έχοντας και το ακριβότερο συμβόλαιο στην ομάδα.

Ο Ουόκερ την περίοδο που ολοκληρώθηκε με την ισραηλινή ομάδα στην Euroleague μέτρησε 14,6 πόντους, 2,8 ριμπάουντ και 2,1 ασίστ μέσο όρο.