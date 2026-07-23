ΑΕΚ: Οι απαιτήσεις του Νίκολιτς και οι δοκιμές του στο δίτερμα - Όλα όσα έγιναν την πρώτη μέρα (vid)

Το δεύτερο στάδιο προετοιμασίας της ΑΕΚ ξεκίνησε σήμερα με απογευματινή προπόνηση στο Απελντορν. Μια προπόνηση, που διεξήχθη σε πολύ υψηλές εντάσεις. Αποστολή στην Ολλανδία Νίκος Τζαλίδης.

Το συνολικό πρόγραμμα περιελάμβανε πολλή δουλειά με την μπάλα στα πόδια άρα και στο passing game αλλά και στην διαρκή κίνηση, ενώ στο τελευταίο κομμάτι ο Μάρκο Νίκολιτς χώρισε τους παίκτες του σε δύο ενδεκάδες, συν έναν μπαλαντέρ που ήταν ο Καραργύρης, και έκανε ένα μίνι δίτερμα στο μισό γήπεδο. Στο διπλό, δεν συμμετείχαν όπως διαβάσατε και νωρίτερα ο Καλοσκάμης που αποχώρησε με πρόβλημα από την προπόνηση αλλά και οι Κάιρινεν, Γκατσίνοβιτς, Αλεξίου που ακολούθησαν ειδικό πρόγραμμα.

Από εκεί και πέρα ο Νίκολιτς ήταν πάνω από τους ποδοσφαιριστές του στις περισσότερες ασκήσεις όντας άκρως απαιτητικός. Ζητούσε γκολ, ζητούσε γρήγορες αποφάσεις, ζητούσε αλλαγές παιχνιδιού, ζητούσε να μην σταματούν οι παίκτες του και να μην παρατούν καμία μπάλα.

Στο μίνι δίτερμα σκόραραν στα μεγάλα τέρματα - διότι υπήρχαν και μικρά τερματακια στα οποία οι παίκτες είχαν τη δυνατότητα να πετύχουν κάποιο γκολ - ο Ζίνι με όμορφο πλασέ και ο Ζούμπκοφ με πολύ δυνατό σουτ. Οι ενδεκάδες πρέπει να πούμε πως ήταν ανάμεικτες άρα δεν μπορεί να βγει κάποιο συμπέρασμα με τον Γκεοργκίεφ να παίζει στο πλάι του Μουκουντί ως δεξίός στόπερ και τον Χριστακόπουλο δεξιά (έλλειπε ξαναλέμε στο δίτερμα ο Αλεξίου που έκανε ειδικό πρόγραμμα στο τελευταίο κομμάτι της προπόνησης), ενώ στο δίτερμα συμμετείχε και ο νεαρός Αργυρίου που έπαιξε στην κορυφή στο πλάι του Βάργκα στην επίθεση.

Στο δίτερμα δεν συμμετείχε αντίθετα ο Θωμάς Στρακόσα ο οποίος πάντως ανέβασε ρυθμούς με το καλημέρα και μπήκε στο πρόγραμμα των τερματοφυλάκων και στις ασκήσεις με τα πόδια.

Λευκοί: Μπρινιόλι, Ρότα, Ρέλβας, Βίντα, Πένραϊς, Σαχαμπό, Ψυρρόπουλος, Κοϊτά, Ελίασον, Αργυρίου, Βάργκα.

Μαύροι: Μπαλαμώτης, Χριστακόπουλος, Μουκουντί, Γκεοργκίεφ, Πήλιος, Μαρίν, Μάνταλος, Ζούμπκοφ, Κουτέσα, Γιόβιτς, Ζίνι.