Ο Κόβατσικ απέκρουσε το αδύναμο πλασέ του Πελίστρι (vid)

Στο 80' ο Παναθηναϊκός βγήκε στην αντεπίθεση, η μπάλα έφτασε στον Πελίστρι δεξιά μεσα στην περιοχή αλλά το πλασέ του ήταν αδύναμο και απέκρουσε ο Κόβατσικ.

Η ευκαιρία του Πελίστρι