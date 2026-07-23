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Ο Κόβατσικ απέκρουσε το αδύναμο πλασέ του Πελίστρι (vid)

Ποδόσφαιρο
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Στο 80' ο Παναθηναϊκός βγήκε στην αντεπίθεση, η μπάλα έφτασε στον Πελίστρι δεξιά μεσα στην περιοχή αλλά το πλασέ του ήταν αδύναμο και απέκρουσε ο Κόβατσικ.

Η ευκαιρία του Πελίστρι

Ο Κόβατσικ απέκρουσε το αδύναμο πλασέ του Πελίστρι (vid)