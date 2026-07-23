Στην Ιταλία για δύο φιλικά η Εθνική Νεανίδων

Η Εθνική Νεανίδων ταξίδεψε σήμερα (23/7) με προορισμό την Ιταλία και, συγκεκριμένα, το Μοντεγκρότο Τέρμε, εκεί όπου θα δώσει νέα δυνατά τεστ, εν όψει της συμμετοχής της στο Ευρωμπάσκετ U18 Β’ Κατηγορίας, που διεξάγεται στην Τουλτσέα της Ρουμανίας το διάστημα 31 Ιουλίου-9 Αυγούστου 2026.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, μετά από τέσσερα φιλικά με θετικά δείγματα για το σύνολο του Βασίλη Μασλαρινού, θα αγωνιστεί το διήμερο 24-25 Ιουλίου, σε δύο φιλικά με αντίπαλο τη «Σκουάντρα Ατζούρα», προτού επιστρέψει στην Ελλάδα για την τελική αναχώρηση στην Τουλτσέα, εκεί όπου θα δώσει ένα τελευταίο φιλικό με την οικοδέσποινα Ρουμανία, ολοκληρώνοντας με αυτό τον τρόπο την προετοιμασία της για το μεγάλο της ραντεβού.

Η πρώτη αναμέτρηση με την Ιταλία θα διεξαχθεί αύριο (24/7) στις 17:00), ενώ οι δύο ομάδες θα συναντηθούν και πάλι το Σάββατο (25/7) στις 11:00.

Οι αθλήτριες που συμμετέχουν στην αποστολή είναι οι εξής: Έλενα Χλιαουτάκη, Σοφία Καμπάκα, Κατερίνα Υφαντοπούλου, Μαρίνα Τσιανάκα, Λία Ζορμπαλά, Σύλια Βίγκα, Ρεβέκκα Κακαρά, Μαρία Προδρομίδη, Ευγενία Τουμπανιάρη, Ευθυμία Φουστέρη, Χρύσα Καβελίδη, Μαρίνα Ντέμο, Ιωάννα Σαμαντά και Παρασκευή Καραναγνώστη.

Οι αγώνες του τουρνουά θα μεταδοθούν σε live streaming από το κανάλι YouTube της ιταλικής ομοσπονδίας.