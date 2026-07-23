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Τα highlights από τη νίκη του Παναθηναϊκού στην Ουγγαρία με την Πάκσι (vid)

Ποδόσφαιρο
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Γκολ και φάσεις από τη νίκη του Παναθηναϊκού στην Ουγγαρία επί της Πάκσι με 2-1.
Τα highlights από τη νίκη του Παναθηναϊκού στην Ουγγαρία με την Πάκσι (vid)