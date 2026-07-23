Κριτική Παναθηναϊκού: Ορεξάτος ο Αντίνο, έξοχος ο Καμαρά, τον ανέβασε ο Κοντούρης

Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 1-2 την Πάκσι και το SDNA σχολιάζει την απόδσοη των παικτών του Τζέικομπ Νίστρουπ. Πολύ ορεξάτος ο Αντίνο, ανέβασε την ομάδα ο Κοντούρης, εξαιρετικός ο Καμαρά.

Ινιάκι Πένια: Στο εκπληκτικό πλασέ του Μπόντε δεν μπορούσε να κάνει κάτι, ενώ από εκεί και πέρα ήταν σταθερός και καλός με την μπάλα στα πόδια.

Γιώργος Κυριακόπουλος: Θετική εικόνα για τον Έλληνα μπακ, που ανασταλτικά τα πήγε καλά και επιθετικά είχε αρκετές προωθήσεις και θέλησε να βάλει δύσκολα στους Ούγγρους.

Αχμέντ Τουμπά: Ο Νίστρουπ του έδωσε φανέλα βασικού και ο Αλγερινός έδειξε καλό πρόσωπο, έχοντας καίριες τοποθετήσεις και σταθερότητα με την μπάλα στα πόδια. Στο δεύτερο ημίχρονο πάντως ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ από οτν Μπόντε.

Στέφαν Ντε Φράι: Πολύ καλή εμφάνιση και για τον αρχηγό του Παναθηναϊκού, ο οποίος κέρδισε τις περισσότερες προσωπικές μονομαχίες και έδειξε την κλάση του σε μια διοργάνωση όπου δεν έχει αγωνιστεί ξανά.

Τριαντάφυλλος Τσάπρας: Θετική εικόνα για τον «πράσινο» δεξιό μπακ, που είχε αυτοπεποίθηση, τα πήγε καλά στα ανασταλτικά του καθήκοντα και βοήθησε πάρα πολύ επιθετικά με πολύ ωραίες μπαλιές.

Ετιέν Καμαρά: Καλός στην μεσαία γραμμή ο Γάλλος χαφ, με αρκετό τρέξιμο και σιγουριά στις μεταβιβάσεις του. Στο δεύτερο ημίχρονο συνέβαλε στο να ηρεμήσει την κατάσταση ο Παναθηναϊκός όταν πήραν μέτρα οι Ούγγροι.

Άνταμ Τσέριν: Θετικός και ο Σλοβένος, χωρίς να χρειαστεί να κάνει το κάτι παραπάνω. Απέφυγε τα λάθη και είχε συμμετοχή τόσο αμυντικά, όσο και επιθετικά, χάνοντας όμως μια μεγάλη ευκαιρία για το 0-2.

Αντριάνο Γιάγκουσιτς: Ο Κροάτης ήταν αρκετά κεφάτος, όπως και στα φιλικά, κάνοντας ωραίες ενέργειες και κινήσεις και βοηθώντας την ομάδα του στην δημιουργία. Σπατάλησε ωστόσο μια μοναδική ευκαιρία για να διαμορφώσει το 0-3.

Ανάς Ζαρουρί: Ο Μαροκινός είχε θετική εικόνα και έπαιξε κομβικό ρόλο στην διαμόρφωση του αποτελέσματος, αφού με άψογη σέντρα από δεξιά οδήγησε στο αυτογκόλ του Βας για το 0-1.

Σαντίνο Αντίνο: Είχε διάθεση, έτρεξε πολύ, πήρε μπάλες, πέτυχε γκολ και γενικά ήταν από τους διακριθέντες του Παναθηναϊκού.

Ανδρέας Τετέι: Πολύ καλό ματς για τον Έλληνα φορ, ο οποίος ταλαιπώρησε την αντίπαλη άμυνα, συνεργάστηκε άψογα με τους συμπαίκτες του, είχε ευκαιρίες να σκοράρει και παράλληλα έφτιαξε φάσεις και για τους υπόλοιπους της μεσοεπιθετικής γραμμής.

Πέδρο Τσιριβέγια: Δεν φάνηκε πολύ στο ματς, όμως η παρουσία του δεν ήταν σε καμία περίπτωση αρνητική.

Ελμίν Ραστόντερ: Έδωσε πολλές μάχες στην αντίπαλη περιοχή, όμως δεν βρήκε κάποια «καθαρή» ευκαιρία για να σκοράρει.

Παύλος Παντελίδης: Έτρεξε πάρα πολύ από την ώρα που μπήκε στο γήπεδο, έδωσε ώθηση στην ομάδα του, έκλεψε μπάλες και ήταν αρκετά θετικός.

Φακούντο Πελίστρι: Πρώτη φετινή εμφάνιση για τον Ουρουγουανό (δεν έπαιξε στα φιλικά λόγω της παρουσίας του στο Μουντιάλ), με τον ίδιο να δείχνει ότι έχει καλό ρυθμό αλλά να σπαταλά μια τεράστια ευκαιρία για το 1-3.

Σωτήρης Κοντούρης: Μπήκε και ηρέμησε την μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού σε ένα σημείο που οι Ούγγροι είχαν ανεβάσει ρυθμούς. Αυτός μάλιστα έφτιαξε και την τεράστια ευκαιρία του Πελίστρι.