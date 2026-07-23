Νέο «στοπ» του Κόβατσικ - Αυτή την φορά στον Κυριακόπουλο (vid)

Στο 85’ ο Κυριακόπουλος μετά από μαγική κάθετη του Καμαρά βγήκε στην πλάτη της άμυνας της Πάκσι, προχώρησε στην περιοχή, σούταρε αλλά απέκρουσε ο Κόβατσικ.

Η ευκαιρία του Κυριακόπουλου