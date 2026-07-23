Τσάπρας: «Είμαστε στον Παναθηναϊκό και ξέρουμε ότι πρέπει να παίξουμε στη League Phase»

Ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας μίλησε για τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Πάκσι και στάθηκε στο γεγονός πως όλοι στην ομάδα ξέρουν ό,τι πρέπει το Τριφύλλι να αγωνιστεί στη League Phase.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:



Για το αποτέλεσμα και την εικόνα: «Είμαστε χαρούμενοι για το αποτέλεσμα, θέλαμε να κερδίσουμε. Δουλεύαμε όλη την βδομάδα και πολύ καιρό πριν για αυτό το ματς. Δουλεύουμε συγκεκριμένα πράγματα στο παιχνίδι και αυτά θέλουμε να βγάζουμε. Θέλουμε να βελτιώσουμε κι άλλα για να δούμε πού μπορούμε να φτάσουμε».



Για το πράσινο ντεμπούτο του: «Είχα λίγο άγχος πριν, είμαι χαρούμενος για την νίκη και για το ντεμπούτο μου. Θα βοηθάω την ομάδα όσο χρειαστεί, είτε για ένα λεπτό είτε για όλον τον αγώνα. Για αυτό είμαι εδώ».



Για το αν μπορούσε ο Παναθηναϊκός να βάλει περισσότερα γκολ: «Θα μπορούσαμε να βάλουμε κι άλλα γκολ,δεν τα καταφέραμε. Θα πρέπει να προσέξουμε τις σέντρες που κάνουν και τις μεγάλες μπαλιές. Βάζουν πολλούς παίκτες στην περιοχή και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για αυτό.. Σήμερα ανταπεξήλθαμε καλά σε αυτό, αλλά δεχθήκαμε γκολ από άλλον τρόπο».



Για τον Νίστρουπ: «Είναι απαιτητικός και μας το βγάζει αυτό στις προπονήσεις. Θέλουμε να παίζουμε όπως προπονούμαστε και το κάνουμε αλλά πρέπει να βελτιώσουμε κάποια πράγματα για να φτάσουμε στο κορυφαίο επίπεδο».



Για το αν τον προβλημάτισε κάτι στο παιχνίδι: «Δεν μας προβλημάτισε τόσο. Είμαστε επαγγελματίες ποδοσφαιριστές και παίζουμε στον Παναθηναϊκό. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα».



Για τον δεύτερο αγώνα στο ΟΑΚΑ: «Έγινε ένα καλό βήμα. Ο δεύτερος αγώνας είναι ένα καινούργιο ματς και θα πρέπει μόνο να το κερδίσουμε».



Για την πίεση της πρόκρισης: «Δεν μας βάζει περισσότερη πίεση αυτό. Ξέρουμε πού αγωνιζόμαστε. Είμαστε στον Παναθηναϊκό και εννοείται πρέπει να παίξουμε στην League Phase του Conference League».