Αντίνο: «Χαρούμενος για την απόδοσή μου και το γκολ

Πολύ χαρούμενος για το γκολ που πέτυχε και τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Πάκσι δήλωσε πως είναι ο Σαντίνο Αντίνο.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Είμαι χαρούμενος για την απόδοση της ομάδας, για τη νίκη και για το δικό μου γκολ. Προετοιμαστήκαμε καλά. Είχαμε την κατοχή της μπάλας και μόνο χαρούμενοι μπορούμε να νιώθουμε».

Για την δική του παρουσία και τι να περιμένει φέτος ο κόσμος: «Ήταν θέμα προσαρμογής. Είμαι χαρούμενος με αυτά που κάνω και προσπαθώ να δείξω στον κόσμο μας τι μπορώ να καταφέρω».

Για τα χαρακτηριστικά του στο νέο στυλ παιχνιδιού της ομάδας: «Βεβαίως. Είμαστε ένα ωραίο γκρουπ, έχουμε προσαρμοστεί και θα πάμε ακόμα καλύτερα».