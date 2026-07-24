Κοντούρης: «Έγινε το πρώτο βήμα, έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης»

Ο Σωτήρης Κοντούρης μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Πάκσι, τόνισε ότι οι «πράσινοι» έχουν ακόμη πολλά περιθώρια βελτίωσης.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Ήταν μια σημαντική νίκη, έγινε το πρώτο βήμα, πλέον ρίχνουμε την προσοχή μας στο δεύτερο ματς που είναι στην έδρα μας για να τελειώσουμε την πρόκριση, όλοι μας προσπαθούμε να κάνουμε το κάτι παραπάνω.

Τα πόδια είναι βαριά αυτή την περίοδο, θεωρώ ότι η ομάδα βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο. Έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης, χρειάζεται χρόνος και υπομονή. Το σημαντικό για εμάς είναι να μπούμε στην League Phase.

Είναι υποχρέωσή μας να μπούμε στο League Phase, με καλές εμφανίσεις, άνετα σκορ και πάντα σεβασμό στον αντίπαλο. Σίγουρα πρέπει να παρουσιαστούμε έτοιμοι στη συνέχεια».