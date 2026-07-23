Βαθμολογία UEFA: Ιδανική εκκίνηση για την Ελλάδα

ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός έκαναν ιδανική εκκίνηση για το ελληνικό ποδόσφαιρο στη νέα σεζόν, αφού με τις νίκες του κόντρα σε Ντιναμό Κιέβου και Πάκσι έφεραν σημαντικού βαθμού στη μάχη για την 10η θέση.

Με τις δύο νίκες που σημείωσαν οι Ελληνικές ομάδες η χώρα μας πήρε το απόλυτο των 400 βαθμών στην ειδική βαθμολογία της UEFA, ξεκινώντας με τον καλύτερο τρόπο την προσπάθεια προσπέρασης Πολωνίας και Τσεχίας.

Η απόσταση της Ελλάδας από την 10η θέση είναι μικρή, αφού μετά και τα αποψινά αποτελέσματα η χώρας μας έχει 40.812 βαθμούς, με την Πολωνία να έχει 42.525 και την Τσεχία 43.225.

Η βαθμολογία από την 9η ως τη 14η θέση:

9. Τουρκία 46.775 – 1.400 βαθμοί 5/5 (Γαλατάσαραϊ, Φενέρμπαχτσε, Τράμπζονσπορ, Μπεσίκτας, Μπασάκσεχιρ)

10. Τσεχία 43.225 – 1.200 βαθμοί 5/5 (Σλάβια Πράγας, Σπάρτα Πράγας, Βικτόρια Πλζεν, Χράντετς Κράλοβς, Γιάμπλονετς)

11. Πολωνία 42.525 – 200 βαθμοί 5/5 (Λεχ Πόζναν, Γκόρνικ, Γιαγκελόνια, Ράκοβ, Κατόβιτσε)

12.Ελλάδα 40.812 – 0 βαθμοί 5/5 (ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΟΦΗ, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός)

13. Δανία 34.431 – 0 βαθμοί 4/4 (Άαρχους, Μίντιλαντ, Νόρτζελαντ, Κοπεγχάγη)

14. Νορβηγία 33.712 – 0 βαθμοί 5/5 (Βίκινγκ, Μπόντο Γκλιμτ, Λίλεστρομ, Τρόμσο, Μπραν)