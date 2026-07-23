Βαθμολογία UEFA: Ιδανική εκκίνηση για την Ελλάδα

Με τις δύο νίκες που σημείωσαν οι Ελληνικές ομάδες η χώρα μας πήρε το απόλυτο των 400 βαθμών στην ειδική βαθμολογία της UEFA, ξεκινώντας με τον καλύτερο τρόπο την προσπάθεια προσπέρασης Πολωνίας και Τσεχίας.
Η απόσταση της Ελλάδας από την 10η θέση είναι μικρή, αφού μετά και τα αποψινά αποτελέσματα η χώρας μας έχει 40.812 βαθμούς, με την Πολωνία να έχει 42.525 και την Τσεχία 43.225.
Η βαθμολογία από την 9η ως τη 14η θέση:
9. Τουρκία 46.775 – 1.400 βαθμοί 5/5 (Γαλατάσαραϊ, Φενέρμπαχτσε, Τράμπζονσπορ, Μπεσίκτας, Μπασάκσεχιρ)
10. Τσεχία 43.225 – 1.200 βαθμοί 5/5 (Σλάβια Πράγας, Σπάρτα Πράγας, Βικτόρια Πλζεν, Χράντετς Κράλοβς, Γιάμπλονετς)
11. Πολωνία 42.525 – 200 βαθμοί 5/5 (Λεχ Πόζναν, Γκόρνικ, Γιαγκελόνια, Ράκοβ, Κατόβιτσε)
12.Ελλάδα 40.812 – 0 βαθμοί 5/5 (ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΟΦΗ, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός)
13. Δανία 34.431 – 0 βαθμοί 4/4 (Άαρχους, Μίντιλαντ, Νόρτζελαντ, Κοπεγχάγη)
14. Νορβηγία 33.712 – 0 βαθμοί 5/5 (Βίκινγκ, Μπόντο Γκλιμτ, Λίλεστρομ, Τρόμσο, Μπραν)