Παρότι έχασε ευκαιρίες για… πέντε γκολ, ο Παναθηναϊκός πήρε αυτό που ήθελε: Το «διπλό» στην Ουγγαρία (1-2) επί της σκληροτράχηλης Πάκσι που τον φέρνει πολύ κοντά στην πρόκριση. «Βράχος» ο Ντε Φράι, έξοχος ο Καμαρά, πολύ ανεβασμένος ο Αντίνο.

Ο Παναθηναϊκός έδωσε στην Ουγγαρία το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν και πέτυχε το ζητούμενο, επιστρέφοντας στην Ελλάδα με μια νίκη (1-2), η οποία του δίνει σαφέστατα τον πρώτο λόγο για την πρόκριση ενόψει της ρεβάνς του ΟΑΚΑ.

Μετά από ένα... μουδιασμένο 15λεπτο, το «Τριφύλλι» πήρε τον έλεγχο του αγώνα, πέτυχε δύο γκολ και δημιούργησε πολλές και μεγάλες ευκαιρίες, με τις οποίες θα μπορούσε να μεγαλώσει το προβάδισμά του. Από το 65' και μετά η Πάκσι βγήκε μπροστά και κατάφερε να μειώσει, όμως οι «πράσινοι» διατήρησαν το προβάδισμά τους και έφυγαν από την Ουγγαρία με τη νίκη.

Οι αρχικές επιλογές των δύο προπονητών

Ο Δανός τεχνικός του Παναθηναϊκού δεν επεφύλασσε εκπλήξεις και παρέταξε την ομάδα με το κλασικό 4-2-3-1, το οποίο χρησιμοποίησε και σε όλα τα φιλικά προετοιμασίας. Κάτω από τα δοκάρια ήταν ο Νίστρουπ, με τους Κυριακόπουλο και Τσάπρα στα άκρα της άμυνας και τους Ντε Φράι και Τουμπά να απαρτίζουν το δίδυμο των στόπερ. Στα χαφ πήραν φανέλα βασικού οι Καμαρά και Τσέριν, με τον Γιάγκουσιτς σε ελεύθερο ρόλο, τους Ζαρουρί και Αντίνο στα «φτερά» και τον Τετέι στην κορυφή της επίθεσης.

Όσον αφορά τον Μπόγκναρ, παρέταξε την ομάδα του με σχηματισμό 3-4-2-1. Κάτω από τα δοκάρια ήταν ο Κοβάτσικ, με τους Σέκσαρντι, Βας και Σάμπο στην άμυνα. Στα χαφ ήταν οι Βίντεκερ και Μπάλογκ, με τον Ζέκε αριστερά και τον Λέντσερ δεξιά. Στην κορυφή ξεκίνησε ο Σάλαι, με τους Παπ και Χαν να βρίσκονται πίσω του.

Μοιρασμένο το ξεκίνημα, πίεσε ψηλά η Πάκσι

Η Πάκσι μπήκε αρκετά δυνατά στον αγωνιστικό χώρο και από το πρώτο λεπτό πίεσε ψηλά τον Παναθηναϊκό και προσπάθησε να κάνει κλεψίματα και να βγάλει φάσεις. Οι Ούγγροι κέρδισαν δύο κόρνερ στα πρώτα λεπτά και υποδείχθηκαν δύο φορές οφσάιντ, δείγμα της διάθεσης που είχαν να βγουν μπροστά και να βάλουν δύσκολα στο σύνολο του Τζέικομπ Νίστρουπ.

Φυσικά οι «πράσινοι» γρήγορα βρήκαν τα πατήματά τους και στο 8ο λεπτό είχαν την πρώτη τους καλή στιγμή, όταν ο Γιάγκουσιτς έκανε εξαιρετική ενέργεια μέσα στην περιοχή αλλά το σουτ του κόντραρε σε αμυντικούς, ενώ ίδια κατάληξη είχε και αυτό του Αντίνο. Τέσσερα λεπτά μετά οι Αντίνο και Τετέι πήγαν να συνεργαστούν πολύ ωραία, αλλά η πάσα του Αργεντινού κόπηκε από τον Μπάλογκ.

Πήρε τα ηνία ο Παναθηναϊκός

Στο 15’ το ίδιο δίδυμο βγήκε μπροστά από αριστερά, με τον Τετέι να βλέπει την κίνηση του Αντίνο και να προσπαθεί να του περάσει την μπάλα, δίχως όμως επιτυχία. Η Πάκσι «απάντησε» με ένα σουτ του Λέντσερ που πέρασε άουτ στο 18’, με το «Τριφύλλι» να… αγγίζει το 0-1 στο επόμενο λεπτό, μετά από εκπληκτική μπαλιά του Τσάπρα στον Αντίνο, που δεν κατάφερε να νικήσει από κοντά τον Κοβάτσικ.

Το παιχνίδι ήταν πολύ ανοιχτό, με το «Τριφύλλι» να έχει μετά το πρώτο 10λεπτο τα ηνία, αλλά τους γηπεδούχους να μην είναι κλεισμένοι πίσω και να ψάχνουν τις στιγμές τους. Το σουτ του Τετέι στο 24’ πέρασε άουτ, η σέντρα του Κυριακόπουλου για τον Έλληνα φορ στο 29’ ήταν λίγο πιο δυνατή από όσο έπρεπε, ενώ η κεφαλιά του Αντίνο στο 38’ πέρασε άουτ.

Προβάδισμα με αυτογκόλ για το «Τριφύλλι»

Το γκολ για τον Παναθηναϊκό ήρθε τελικά στο 40ο λεπτό, με έναν μάλλον απροσδόκητο τρόπο. Ο Ζαρουρί πήρε την μπάλα από δεξιά και έβγαλε μια εξαιρετική σέντρα για τον Τετέι, με τον Βας να βάζει το πόδι του για να σταματήσει την πορεία της μπάλας αλλά να την στέλνει τελικά στα δίχτυα της ομάδας του, βάζοντας μπροστά τους φιλοξενούμενους. Στην εκπνοή του ημιχρόνου μάλιστα ο Τετέι είχε μια ακόμα καλή στιγμή από την πάσα του Αντίνο, αλλά το σουτ του πέρασε άουτ.

Σαρωτικός ο Παναθηναϊκός, με γκολ και απανωτές ευκαιρίες

Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου ο Παναθηναϊκός βγήκε στο γήπεδο με… πατημένο το γκάζι, όντας αποφασισμένος να βρει κι άλλο γκολ και να «τελειώσει» το ματς. Στο 49’ ο Αντίνο έβγαλε σε τετ-α-τετ τον Τετέι, αλλά ο Έλληνας φορ σούταρε ψηλά άουτ, ενώ 3 λεπτά μετά ο Τετέι έστρωσε την μπάλα στον Τσέριν, που από πλεονεκτικό σημείο άργησε να εκτελέσει και πρόλαβε αμυντικός να του βάλει κόντρα.

Το γκολ που άξιζε το «Τριφύλλι» ήρθε τελικά στο 56’, με «δράστη» τον Σαντίνο Αντίνο. Ο Τετέι έκανε μια ατομική ενέργεια και από παρέμβαση αμυντικού η μπάλα κατέληξε στον Αργεντινό, που βγήκε τετ-α-τετ και πλάσαρε εύστοχα για το 0-2. Ο επόπτης μάλιστα είχε σηκώσει την σημαία του, αλλά ο διαιτητής κατάλαβε ότι η μπάλα πήγε από αμυνόμενο και δεν σταμάτησε το παιχνίδι, παίρνοντας την φάση πάνω του.

Οι «πράσινοι» δεν έριξαν ρυθμούς και στο 58’ ο Τετέι ανέβασε τον Κοβάτσικ σε φοβερή απόκρουση στο δυνατό του σουτ. Η μεγαλύτερη ευκαιρία της ελληνικής ομάδας ήρθε με την συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα, όταν ο Γιάγκουσιτς βγήκε απέναντι στον αντίπαλο τερματοφύλακα και επέλεξε να τον «κρεμάσει», στέλνοντας την μπάλα ελάχιστα άουτ.

Πήρε μέτρα και μείωσε η Πάκσι

Ο προπονητής της Πάκσι άλλαξε όλη την επιθετική του γραμμή στο 61’, με τον Μπόντε να έχει δοκάρι 1 λεπτό μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, μετά από κακή έξοδο του Πένια σε εκτέλεση φάουλ. Οι πρώτες αλλαγές του Νίστρουπ ήρθαν στο 64’, με τον Τσιριβέγια να αντικαθιστά τον Τσέριν και τον Τετέι να αφήνει την θέση του στον Ραστόντερ, ο οποίος 1 λεπτό μετά βρέθηκε στην αντίπαλη περιοχή αλλά δεν κατάφερε να εκτελέσει.

Ο Μπόντε αποτελούσε «πονοκέφαλο» για την άμυνα του Παναθηναϊκού και απείλησε στο 68’ με κεφαλιά που πέρασε λίγο άουτ, ενώ αμέσως μετά μπήκαν στο ματς και οι Παντελίδης και Πελίστρι, αντί των Αντίνο και Ζαρουρί. Ο επιθετικός της Πάκσι τελικά βρήκε αυτό που έψαχνε στο 71’, με ένα υπέροχο πλασέ μέσα από την περιοχή που δεν άφησε το παραμικρό περιθώριο αντίδρασης στον Πένια και έβαλε ξανά στο παιχνίδι την ομάδα του.

Η είσοδος του Κοντούρη αντί του Γιάγκουσιτς στο 78’ βοήθησε τον Παναθηναϊκό, με τον Έλληνα χαφ να βγάζει μάλιστα σε θέση βολής τον Πελίστρι στο 81’ αλλά τον Ουρουγουανό να μην μπορεί να νικήσει τον τερματοφύλακα της Πάκσι. Το σουτ του Κυριακόπουλου στο 85’ ανάγκασε σε νέα απόκρουση τον Κοβάτσικ, με το 1-2 να διατηρείται μέχρι το φινάλε και τον Παναθηναϊκό να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στον 3ο προκριματικό.

Οι συνθέσεις:

Πάκσι (Μπόγκναρ): Κοβάτσικ, Σέκσαρντι (46' Γκιέρφι), Βας, Σάμπο, Λέντσερ (81' Κούζμα), Βίντεκερ, Μπάλογκ, Ζέκε, Παπ (61' Χόρβαθ), Χαν (61' Πέτο), Σάλαϊ (61' Μπόντε).

Παναθηναϊκός (Νίστρουπ): Πένια, Κυριακόπουλος, Τουμπά, Ντε Φράι, Τσάπρας, Καμαρά, Τσέριν (64' Τσιριβέγια), Γιάγκουσιτς (78' Κοντούρης), Αντίνο (69' Παντελίδης), Ζαρουρί (69' Πελίστρι), Τετέι (64' Ραστόντερ).