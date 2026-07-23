Νίστρουπ: «Δεν είναι η στιγμή να πούμε συγχαρητήρια, δεν έχει τελειώσει η πρόκριση»

Ο Τζέικομπ Νίστροπ μίλησε για τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Πάκσι, την ευκαιρία του Γιάγκουσιτς, την ρεβάνς του ΟΑΚΑ αλλά και τις ιδανικές συνθήκες που του προσέφερε ο σύλλογος.

Ο Δανός τεχνικός εξήγησε ποια δύο πράγματα δεν του άρεσαν από την εικόνα της ομάδας του, μίλησε για την καλή εμφάνιση των νέων μεταγραφικών αποκτημάτων, αναφέρθηκε στην ρεβάνς του ΟΑΚΑ και ξεκαθάρισε ότι δεν έχει έρθει ακόμα η ώρα για τα συγχαρητήρια, αφού η πρόκριση εξακολουθεί να είναι ανοιχτή.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στην συνέντευξη Τύπου:

Για το τι κρατάει από απόψε: «Το παιχνίδι θα μπορούσε να είχε τελειώσει προτού σκοράρουν εκείνοι. Αυτό είναι απογοητευτικό, ότι δηλαδή δεν κερδίσαμε με μεγαλύτερο σκορ, μετά από τόσες ευκαιρίες. Μιλάω με σεβασμό πάντα προς τους αντιπάλους μου. Η Πάκσι πάλεψε και για να είμαστε δίκαιοι μας έθεσε και υπό πίεση για λίγα λεπτά. Πρέπει να τελειώνουμε τις ευκαιρίες. Όμως μία νίκη είναι πάντα μία νίκη».



Για τη φάση του Γιάγκουσιτς και αν μπορεί να αποτελέσει ένα μάθημα: «Ο Γιάγκουσιτς έπαιξε πολύ καλά απόψε. Ιδιαίτερα στα πρώτα 60 λεπτά ήταν εξαιρετικός, αλλά έπειτα ήρθε και κάποια κούραση. Προφανώς κι έπρεπε να βάλει την ευκαιρία. Κανείς δεν χάνει μία ευκαιρία επίτηδες. Δεν ήταν ο μοναδικός που έχασε μία ευκαιρία απόψε. Σίγουρα έπρεπε να πασάρει στη φάση αυτή. Αλλά είπα είπα και πριν, δύο πράγματα δεν μου άρεσαν απόψε. Οι χαμένες ευκαιρίες και το διάστημα που χάσαμε τον έλεγχο του αγώνα, γιατί θα υπάρξουν διαστήματα τέτοια στα ευρωπαϊκά που ο αντίπαλος θα πάρει ψυχολογία και από τον κόσμο του και θα παλέψει, όμως τα τελευταία 20 λεπτά δεν μου άρεσαν καθόλου».



Για την εμφάνιση σήμερα και το πόσο μπορεί να βελτιωθεί η εικόνα: «Είμαι αρκετά ικανοποιημένος. Και για την προσωπική προσπάθεια και για την απόδοση του Καμαρά. Το ίδιο και με τον Στέφαν που καθοδηγούσε την άμυνα, τον Πένια και τον Τσάπρα. Αλλά και ο Αντίνο και ο Γιάγκουσιτς ήταν εξίσου καλοί».



Για την ικανοποίησή από το ματς απόψε: «Αρχικά δεν νομίζω πως είναι η στιγμή για να πούμε συγχαρητήρια, αφού δεν έχει τελειώσει ακόμη η πρόκριση. Θα ήθελα να σταθώ στον σύλλογο που έκανε τα πάντα για να προσφέρει τις καλύτερες συνθήκες. Στόχος μας να γυρίσουμε στην Αθήνα και να τελειώσουμε την πρόκριση».