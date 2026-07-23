Κροατικό ΜΜΕ φέρνει τον Λιβάκοβιτς προ των πυλών του Ολυμπιακού

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Κροατία, ο Ολυμπιακός βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του 31χρονου διεθνή τερματοφύλακα.

Συγκεκριμένα, η κροατική ιστοσελίδα «Germanijak», αναφέρει ότι ο Ντομινίκ Λιβάκοβιτς βρίσκεται πολύ κοντά στο να συνεχίσει την καριέρα του στους «ερυθρόλευκους».

Όπως αναφέρουν οι Κροάτες, οι ιθύνοντες του Ολυμπιακού είναι διατεθειμένοι να προσφέρουν ένα ποσό κοντά στα 5 εκατ. ευρώ για να αποκτήσουν τον 31χρονο πορτιέρε από την Φενέρμπαχτσε.

Οι Κροάτες επισημαίνουν ότι ο Λιβάκοβιτς θα περάσει από εξονυχιστικό έλεγχο από τους ανθρώπους του Ολυμπιακού, λόγω προβλήματος τραυματισμού που τον ταλαιπωρεί και αν όλα κυλίσουν ομαλά, δεν αποκλείεται εντός της εβδομάδας να ταξιδέψει στην Ελλάδα για να κλείσει την μεταγραφή του.