Νίστρουπ: «Μπορούσαμε να επικρατήσουμε με 3-4 γκολ - Σέβομαι τον αντίπαλό μας»

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ μίλησε για τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Πάκσι, λέγοντας πως το Τριφύλλι μπορούσε να είχε επικρατήσει με 3-4 γκολ διαφορά.

Αναλυτικά όσα είπε ο Τζέικομπ Νίστρουπ:

«Στόχος μας η νίκη. Νικήσαμε. Μετά το 2-0 τους αφήσαμε περισσότερο να επιτευθούν. Θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει μια διαφορά με 3-4 γκολ. Ξεκινήσαμε καλα στο 2ο ημίχρονο. Μπορούσαμε περισσότερα γκολ, αλλά καλό που έχουμε και την διαφορά του ενός γκολ, καλύτερο από το να μην έχουμε καθόλου. »

Είναι μια ομαδα που πιέζει ψηλά και θέλει να εκμεταλλευτεί τα λάθη. Το ίδιο κανουμε. Σέβομαι τον αντίπαλό μας. Τελείωσε 2η-3η στην Ουγγαρία. Ε΄μαστε φαβορι. Πρέπει να κοιτάξουμε τις δυνατότητες μας. Με την ποιότητά μας μπορούμε να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα και στη ρεβάνς.