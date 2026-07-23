Ο Παυλίδης έβγαλε ασίστ αλλά η Σεντ Γκάλεν σόκαρε την Μπενφίκα

Με τον Βαγγέλη Παυλίδη στο αρχικό σχήμα η Μπενφίκα δεν τα κατάφερε στην Ελβετία, όπου έπεσε θύμα έκπληξης και ηττήθηκε με 2-1 από την Σεντ Γκάλεν.

Πλέον, η ομάδα του Μάρκο Σίλβα καλείται να κάνει την ανατροπή στο «Ντα Λους» σε μία εβδομάδα προκειμένου να προκριθεί στον Γ' προκριματικό γύρο του Europa League.

Οι «αετοί» έφτασαν στην ισοφάριση με τον Ράφα Σίλβα στο 44', μετά από ασίστ του Παυλίδη, ωστόσο, στο 80' ο Γκάαλ χάρισε τη νίκη και το προβάδισμα πρόκρισης στους γηπεδούχους.

Τα αποτελέσματα των πρώτων αναμετρήσεων του Β' προκριματικού γύρου του Europa League

Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν)- ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία) 0-0

Χάμαρμπι (Σουηδία) - Άντερλεχτ (Βέλγιο) 1-1

Τρόμσο (Νορβηγία) - Χράντετς Κράλοβε (Τσεχία) 0-1

Σερίφ Τιράσπολ (Μολδαβία)- Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 0-5

Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία) - ΠΑΟΚ 2-3

Τβέντε (Ολλανδία) - Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) 1-2

Μπεσίκτας (Τουρκία) - Μίντιλαντ (Δανία) 1-0

Σεντ Γκάλεν (Ελβετία) - Μπενφίκα (Πορτογαλία) 2-1

Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία)- Πάφος FC (Κύπρος) 2-0