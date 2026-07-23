Γυναίκα φίνα, ντερμπεντέρισσα...

Η σιδηρά κυρία, Αλόνα Μπαρκάτ είναι η αυτή που θα αποφασίσει για το μέλλον του Κινγκ Κάνγκουα, ο οποίος έγινε μήλον της έριδος για Παναθηναϊκό και ΑΕΚ!

«Από τότε που ήμουν μικρό κορίτσι, πάντα με θυμάμαι να ενδιαφέρομαι για… αγορίστικες συνήθειες, όπως οι αγώνες με τα αυτοκίνητα. Μεγαλώνοντας, σκέφτηκα ότι ο καλύτερος τρόπος για να διαδώσω εκπαιδευτικές αρχές και να φέρω μία κοινωνική αλλαγή στην πόλη, θα ήταν μέσω του ποδοσφαίρου».

Δύο κουβέντες, που αρκούν για να καταλάβει κανείς ότι πρόκειται για ένα αντισυμβατικό άτομο.

Την αποκαλούν “σιδηρά κυρία” του ποδοσφαίρου του Ισραήλ. Η Bild την βάφτισε ως “Άνγκελα Μέρκελ του ποδοσφαίρου. Ένα είναι σίγουρο. Η Αλόνα Μπαρκάτ είναι ένας διαπραγματευτής που δεν θα ήθελες να κάθεται στην απέναντι πλευρά του τραπεζιού.

Στα 14 έφυγε στην Ιερουσαλήμ για να φοιτήσει σε ένα θρησκευτικό σχολείο για κορίτσια, τέσσερα χρόνια αργότερα κατετάγη εθελοντικά στην πόλη που γεννήθηκε (Ασκελόν) για να υπηρετήσει στρατιωτικά την χώρα της.

Σπούδασε ιστορία της Μέσης Ανατολής και το 1996, βλέποντας πολύ μπροστά από την εποχή της, μαζί με τον μετέπειτα σύζυγο της έφυγε για την Silicon Valley για να επενδύσει στις νέες τεχνολογίες, σε software, στο διαδίκτυο.

Μέσα σε 8 χρόνια έγινε πάμπλουτη και επιστρέφοντας στην χώρα αποφάσισε να ασχοληθεί με κάτι πιο συναρπαστικό από τις φιλανθρωπίες: το ποδόσφαιρο.

Στα εβραϊκά το Μπέερ Σεβά μεταφράζεται ως η «πόλη των επτά καλών», ωστόσο σπάνια ήταν φιλόξενη σε ξένους. Χτισμένη στο Νότιο Ισραήλ πλησίον της ερήμου του Νεγκέβ, πάντα ζούσε στην απόλυτη σκιά των μεγαλουπόλεων.

Μάλιστα στο μακρινό 1952 η Χάποελ Μπέερ Σεβά αποβλήθηκε από την πρώτη κατηγορία του εγχώριου πρωταθλήματος για τον πιο απίθανο λόγο που έχει ακουστεί ποτέ.

Διότι απείχε πολύ μακριά από τις μεγάλες πόλεις της χώρας και το φτωχό σε υποδομές οδικό δίκτυο δεν εξασφάλιζε τις ασφαλείς μεταφορές!

Το καλοκαίρι του 2007 απέκτησε την τοπική Χάποελ μόλις για 1,8 εκατομμύριο δολάρια, όμως τίποτα δεν ήρθε εύκολα σε μία αυστηρά πατριαρχική κοινωνία και έναν αυστηρά ανδροκρατούμενο χώρο, όπως το ποδόσφαιρο.

Η εικόνα της Αλόνα Μπαρκάτ ήταν κάτι παράταιρο. Κάτι ξένο. Μία καλοζωισμένη σαραντάρα, με επίπεδο, κουλτούρα, έμφυτη ευγένεια. Πως ήταν δυνατόν να αντέξει σε ένα χώρο γεμάτο άγρια θηρία;

Κι έπειτα ήταν και το άλλο. Η καταγωγή της. Γεννημένη στην πόλη Ασκελόν, μα μόνιμη κάτοικος των ακριβών προαστίων του Τελ-Αβίβ, σύζυγος του μεγιστάνα Έλι Μπαρκάτ, ο αδερφός του οποίου (Νιρ Μπαρκάτ) ήταν παλιότερα Δήμαρχος της Ιερουσαλήμ και σήμερα Υπουργός Οικονομικών της χώρας!

Ακριβώς, αυτό που δεν έπρεπε να είναι για να γίνει αρεστή στον κόσμο της ομάδας!

Ανέλαβε τις τύχες μιας ομάδες που θεωρούνταν “νεκροταφείο” για κάθε ξένο και την μετέτρεψε σε μία καθιερωμένη δύναμη του εγχώριου ποδοσφαίρου με 4 πρωταθλήματα και άλλα τόσα κύπελλα.

Δεν ήταν πάντα όλα ρόδινα. Τον Μάρτιο του 2020, ενοχλημένη από τις αντιδράσεις για τις ριζικές περικοπές λόγω Covid-19 ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την ομάδα, αφήνοντας τη διαχείριση στον δικηγόρο της.

Πολύ σύντομα όμως, ένα χρόνο μετά αναίρεσε την απόφαση της και επέστρεψε σε αυτό που δίνει ζωή και ενέργεια στα κύτταρά της εδώ και δύο δεκαετίες.

Κατέβηκε και στην πολιτική, δίχως να εκλεγεί. Ακόμα κι έτσι πάντως θεωρείται η δεύτερη πιο πλούσια πολιτικός της χώρας με προσωπική περιουσία που ξεπερνά τα 150 εκατομμύρια ευρώ.

Ο πιο πλούσιος είναι ο αδερφός του άντρα της!

Κάπως έτσι, καταλαβαίνει κανείς ότι μιλάμε για κράτος εν κράτει.

Η Χάποελ Μπέερ Σεβά μέσω της ιδιοκτήτριας της πρεσβεύει την ανεκτικότητα σε κάθε τι διαφορετικό: «Δεν υπάρχει χώρος για ρατσισμό ή φόβο για το διαφορετικό μέσα στο ποδόσφαιρο. Η ομάδα μας έχει μέσα Εβραίους, Άραβες, Χριστιανούς.

Εμείς υπογράφουμε παίκτες με βάση την αξία τους κι όχι με το θρησκευτικό τους υπόβαθρο. Μέσω της Χάποελ επιστρέφουμε πίσω στην κοινωνία, αυτά που μας δίνει», σχολίασε σε μία εκδήλωση όπου ανακοίνωσε 600 εκπαιδευτικές υποτροφίες για Βεδουίνους και Αιθίοπες μετανάστες.

Ωστόσο, είναι πολύ αυστηρη εργοδότης. Έχει αλλάξει 15 προπονητές που θα ήταν περισσότεροι, αν για μία πενταετία δεν είχε κολλήσει με τον Μπαράκ Μπαχάρ.

Είναι ακόμα πιο δύσκολη, σχεδόν αμείλικτη σε κάθε διαπραγμάτευση. Δεν θα χαρίσει ευρώ, δεν θα κάνει πίσω αν δεν περάσει το δικό της.

Το κατάλαβε ήδη η ΑΕΚ που βρήκε σε… τοίχο στην απόπειρα της να αποκτήσει τον Κινγκς Κάνγκουα πριν το πρώτο παιχνίδι της Χάποελ Μπερ Σεεβά στα φετινά Κύπελλα Ευρώπης.

Σειρά στη διαπραγμάτευση παίρνει ο Παναθηναϊκός. Ό,τι κι αν γίνει στο φινάλε ένα είναι σίγουρο.

Η Αλόνα Μπαρκάτ αποκλείεται να βγει χαμένη (και) από αυτή την ιστορία…