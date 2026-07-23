Επίσημα στην Μπαρτσελόνα ο Μπαλτσερόφσκι

Κι επίσημα παίκτης της Μπαρτσελόνα είναι ο Όλεκ Μπαλτσερόφσκι.

Μετά από δύο χρόνια στην Ουνικάχα Μάλαγα, ο 26χρονος Πολωνός σέντερ (2.16μ.), ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο, επιστρέφει στο επίπεδο της Euroleague, εκεί όπου αγωνίστηκε για τελευταία φορά με τον Παναθηναϊκό (2023-24).

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε μέτρησε 10.5 πόντους, 3.4 ριμπάουντ και 1.1 ασίστ κατά μέσο όρο στο ισπανικό πρωτάθλημα και αντίστοιχα στο BCL είχε 8.8 πόντους και 2.3 ριμπάουντ ανά παιχνίδι.

Ο Μπαλτσερόφσκι έρχεται να προστεθεί στις μεταγραφές που έχει κάνει ήδη η Μπαρτσελόνα και οι οποίοι είναι οι Στάνλεϊ Ουμούντε, Ολιβιέ Νκαμουά, Τζάστιν Ρόμπινσον, Τζος Νίμπο, Ουμόχα Γκίμπσον και Άγκους Ούμπαλ, ενώ προπονητής είναι ο Αλεξάντερ Σέκουλιτς.