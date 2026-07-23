ΠΑΟΚ: Ντεμπούτο για Χατζηδιάκο και Άλι - Στην 11άδα και ο Σανταμαρία!

Με τα τρία μεταγραφικά αποκτήματά του ο ΠΑΟΚ κόντρα στη Ντιναμό Κιέβου - Οι επιλογές του Αλέσιο Λίσι

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Μετά από κάτι παραπάνω από δύο μήνες απραξίας, οι ασπρόμαυροι επιστρέφουν στα επίσημα παιχνίδια, με τον Αλέσιο Λίσι να κάνει το ντεμπούτο του με τον ΠΑΟΚ και μάλιστα σε ευρωπαϊκό παιχνίδι.

Ντεμπούτο θα κάνει όμως και ο Παντελής Χατζηδιάκος με την ασπρόμαυρη φανέλα στο «πλευρό» του Γιάννη Μιχαηλίδη. Κάτω από τα δοκάρια θα βρεθεί ο Γίρι Παβλένκα, ενώ στην άμυνα πέραν των δύο Ελλήνων στόπερ θα βρεθούν στα άκρα οι Γκόμες και Κένι.

Το δίδυμο στα χαφ θα συνθέσουν οι Σανταμαρία και Ζαφείρης, με τον Γιάννη Κωνσταντέλια στον αγαπημένο του ρόλο στο «δέκα» πίσω από τον Ανέστη Μύθου. Στα «φτερά» της επίθεσης οι Τάχα Άλι και Ζίβκοβιτς.

Ο Νεσχερέτ θα είναι ο βασικός τερματοφύλακας της Ντιναμό Κιέβου. Τόμας Κεντζιόρα και Ντούμπιντσακ στα άκρα της άμυνας με τους Μπίλοβαρ-Μικάβκο στα στόπερ. Η τριάδα στα χαφ θα αποτελείται από τους Σαπαρένκο, Πιχάλιονοκ και Μπράζκο, με τους Βολόσιν-Γκερέρο στα εξτρέμ και τον «σταρ» Πονομαρένκο στην κορυφή της επίθεσης.