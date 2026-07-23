Τα χαμόγελα Νίκολιτς - Ριμπαλτα στην… πρώτη του δεύτερου σταδίου προετοιμασίας (vid)

Το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας της ΑΕΚ στην Ολλανδία ξεκίνησε με απογευματινή προπόνηση. Αποστολή στην Ολλανδία: Νίκος Τζαλίδης

Η προπόνηση είναι σε εξέλιξη με νέο πρόσωπο τον νεαρό αρχισκορερ της Κ17 Αργυρη Αργυρίου. Μάλιστα, στην προπόνηση βρέθηκε και ο Χαβιέ Ριμπάλτα, ο οποίος συναντήθηκε με τον Μάρκο Νίκολιτς και οι δύο τους τα είπαν σε πολύ καλό κλίμα για πάνω από 10 λεπτά χαμογελαστοί.

Από εκεί και πέρα δεν υπάρχουν κοψίματα από τον Μάρκο Νίκολιτς συγκριτικά με το πρώτο στάδιο. Στην Ολλανδία δεν έχουν ταξιδέψει ο Λιούμπισιτς που συνεχίζει ως δανεικός στη ΛΑΣΚ και ο Αγγελοπουλος που παραχωρηθηκε στην Καλλιθέα. Μάρκο Νίκολιτς και ποδοσφαιριστές είναι έτοιμοι για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας το οποίο θα διαρκέσει από σήμερα μέχρι τις 2 Αυγούστου.

Μέσα σε αυτό το διάστημα η Ένωση θα δώσει τρία φιλικά τεστ όσα είχε δώσει και στο πρώτο μέρος και θα αντιμετωπίσει κατά σειρά την Τσβόλε την Κυριακή, την Σαμσουνσπόρ την Τετάρτη και την Σιντ Τρουίντεν στις 2 Αυγούστου ημέρα που θα πάρει το δρόμο της επιστροφής μετά το τέλος του φιλικού.

Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον το πώς θα δουλέψει ο Μάρκο Νίκολιτς το προσεχές διάστημα και πως θα διαχειριστεί τα τρία φιλικά παιχνίδια με δεδομένο πως σίγουρα ο Σέρβος τεχνικός θα προσπαθήσει να μοντάρει το σχήμα που έχει στο μυαλό του τόσο για το Σούπερ Καπ όσο και για την πρώτη μεγάλη ευρωπαϊκή μάχη που θα ακολουθήσει.

Μάλιστα, κανονικά προπονείται και ο Θωμάς Στρακοσια, ο οποίος για πρώτη φορά από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας συμμετέχει κανονικά στο πρόγραμμα σε ασκήσεις με τα χέρια.