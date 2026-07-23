Συναγερμός στον ΠΑΟΚ με Άλι, αποχώρησε τραυματίας στα πρώτα λεπτά!

Απίστευτη ατυχία με τον Τάχα Άλι ο οποίος τραυματίστηκε στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης με τη Ντιναμό Κιέβου και πέρασε εκτός αγώνα.

Με ατυχία ξεκίνησε τις επίσημες υποχρεώσεις του ο ΠΑΟΚ, αφού ο Τάχα Άλι τραυματίστηκε στα πρώτα λεπτά τις αναμετρήσεις με την Ντιναμό Κιέβου και βγήκε αναγκαστικά αλλαγή, για να περάσει στη θέση του ο Τάισον.

Ο Σουηδός εξτρέμ χτύπησε άσχημα στον ώμο σε μία διεκδίκηση, από την οποία προήλθε και το γκολ που δέχθηκε ο Δικέφαλος, με τον ίδιο να προσπαθεί αλλά να μην μπορεί να συνεχίσει στην αναμέτρηση, μένοντας εκτός από πολύ νωρίς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Άλι γύρισε μετά από λίγα λεπτά στον πάγκο με νάρθηκα, ενώ μένει να φανεί το μέγεθος του προβλήματός του.