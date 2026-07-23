ΠΣΑΚΚ: «Μπράβο στην ΕΟΚ για την στάση της στο θέμα των ξένων στην GBL»

O Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών-τριών (ΠΣΑΚΚ) εξήρε την στάση της ΕΟΚ στη σημερινή συνεδρίαση του ΕΣΑΚΕ για το θέμα με την αύξηση των ξένων παικτών από έξι σε επτά, που επιθυμούσε η πλειοψηφία των ομάδων.

Η πρόταση για αύξηση των ξένων στη Stoiximan GBL δεν πέρασε και ο ΠΣΑΚΚ προχώρησε σε ανακοίνωση με μήνυμα προς την ΕΟΚ αλλά και τον υφυπουργό Αθλητισμου, Γιάννη Βρούτση

Η ανακοίνωση του ΠΣΑΚΚ:

Πολλά «ΜΠΡΑΒΟ» για τη στάση που κράτησε η ΕΟΚ.

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών-τριών συγχαίρει την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης για τη στάση που κράτησε στη συνεδρίαση του ΕΣΑΚΕ, σχετικά με την αύξηση των ξένων στη GBL.

Πάρα την έντονη φημολογία και τις πιέσεις κάποιων ομάδων να αυξηθούν οι ξένοι, η ΕΟΚ τήρησε τη δέσμευση της απέναντι στους Έλληνες καλαθοσφαιριστές, κάνοντας αυτό που θα πρέπει να θεωρείται αυτονόητο από τις ομάδες!

Ευχόμαστε να μην υπάρξουν αντιδράσεις και πιέσεις και να τηρηθούν οι διαδικασίες όπως πρέπει.

Καλούμε και τον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας και Αθλητισμού κύριο Βρούτση να σταθεί αρωγός στην προσπάθεια μας, αποδεικνύοντας έμπρακτα το ενδιαφέρον του για τους Έλληνες καλαθοσφαιριστές και τον ελληνικό αθλητισμό γενικότερα».