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Άουτ το διαγώνιο σουτ του Τεττέη - Φλέρταρε με το γκολ ο Παναθηναϊκός (vid)

Ποδόσφαιρο
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Στο 24' ο Τεττέη μπήκε στην περιοχή της Πάκσι από δεξιά, σούταρε διαγώνια με το αριστερό αλλά η μπάλα πέρασε ψηλά άουτ.

Το σουτ του Τεττέη

Άουτ το διαγώνιο σουτ του Τεττέη - Φλέρταρε με το γκολ ο Παναθηναϊκός (vid)