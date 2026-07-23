Τραγωδία στην Σύρο: Από μαχαιριά στην πλάτη πέθανε η 42χρονη – «Πήγε να μας ληστέψει, ήμασταν σε άμυνα» λένε οι κατηγορούμενοι

Τραγικό θάνατο βρήκε μια 42χρονη στην Άνω Σύρο την Πέμπτη (23.07.2026), έπειτα από μαχαιριά που δέχτηκε στην πλάτη. Η γυναίκα δέχτηκε επίθεση από ζευγάρι στο σπίτι τους, οι οποίοι υποστήριξαν ότι ήταν σε άμυνα, αναφέροντας ότι το θύμα πήγε να τους ληστέψει.

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Σύρου μετά την δολοφονική επίθεση που δέχτηκε η 42χρονη, η οποία τελικά υπέκυψε στο βαρύ τραύμα που έφερε στην πλάτη. Πρόκειται για διασώστρια του ΕΚΑΒ, η οποία παρά τις τεράστιες προσπάθειες των γιατρών να την κρατήσουν στη ζωή, τελικά κατέληξε.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μια 42χρονη με κουκούλα, με καλυμμένα χαρακτηριστικά, πήγε στο σπίτι ζευγαριού στην Άνω Σύρο.

Για άγνωστο λόγο υπήρξε λογομαχία αρχικά με την 30χρονη ένοικο του σπιτιού. Κατά τη διάρκεια του καβγά εμφανίστηκε, και ο σύζυγος της 30χρονης, ο οποίος επιτέθηκε στο θύμα, μαχαιρώνοντάς την 42χρονη στην πλάτη. Η γυναίκα άρχισε να τρέχει αιμόφυρτη μέχρι που έπεσε αναίσθητη. Άμεσα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου υπέκυψε στα τραύματά της.

Στην Ασφάλεια Σύρου βρέθηκε το κατηγορούμενο ζευγάρι. Οι ίδιοι, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, υποστηρίζουν ότι ήταν σε θέση άμυνας, και ότι η γυναίκα πήγε για να τους ληστέψει, κρατώντας μαχαίρι με αποτέλεσμα εκείνοι να αμυνθούν.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, μιλώντας στο newsit.gr, τόνισε: «Μια συνάδελφος του ΕΚΑΒ Σύρου αυτή τη στιγμή στα επείγοντα του νοσοκομείου Σύρου, είναι νεκρή από δολοφονική ενέργεια με μαχαίρι.

Συγκλονισμένοι οι συνάδελφοι των επειγόντων του νοσοκομείου Σύρου. Πριν λίγο διεκομίσθη νέα γυναίκα μαχαιρωμένη νεκρή. Παρά τις τιτάνιες προσπάθειες δεν κατάφεραν οι συνάδελφοι να την επαναφέρουν.

Το συγκλονιστικό είναι ότι η γυναίκα είναι συνάδελφος διασώστης του τομέα ΕΚΑΒ Σύρου. Μαχαιρώθηκε από άνδρα εκτός υπηρεσίας καμία σχέση με τη δουλειά. Κρίμα, μεγάλο κρίμα», τόνισε.

Πηγή: newsit.gr