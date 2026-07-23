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Χρόνος ανάγνωσης 1’

Σέντρα του Ζαρουρί, αυτογκόλ του Βας και 0-1 ο Παναθηναϊκός (vid)

Ποδόσφαιρο
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Στο 40’ ο Παναθηναϊκός άνοιξε το σκορ. Σέντρα του Ζαρουρί από δεξιά, ο κεντρικός αμυντικός της Πάκσι, Βας, στο πρώτο δοκάρι, προ του Τεττέη, με προβολή έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του για το 0-1 του Παναθηναϊκού.

To 0-1 του Παναθηναϊκού

Σέντρα του Ζαρουρί, αυτογκόλ του Βας και 0-1 ο Παναθηναϊκός (vid)