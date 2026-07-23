Σέντρα του Ζαρουρί, αυτογκόλ του Βας και 0-1 ο Παναθηναϊκός (vid)

Στο 40’ ο Παναθηναϊκός άνοιξε το σκορ. Σέντρα του Ζαρουρί από δεξιά, ο κεντρικός αμυντικός της Πάκσι, Βας, στο πρώτο δοκάρι, προ του Τεττέη, με προβολή έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του για το 0-1 του Παναθηναϊκού.

To 0-1 του Παναθηναϊκού