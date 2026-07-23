Σέλτικς και Χιτ στο προσκήνιο για τον Μπράντλεϊ Μπιλ

Ο Μπράντλεϊ Μπιλ είναι πολύ πιθανό να υπογράψει σε ομάδα διεκδικήτρια του πρωταθλήματος, αφού επέλεξε να μείνει ελεύθερος κάνοντας χρήση σχετικού όρου (opt-out) στο συμβόλαιό του με τους Λος Άντζελες Κλίπερς.

Για την απόκτηση του 33χρονου All Star γκαρντ εκδηλώνουν ενδιαφέρον οι Μαϊάμι Χιτ και οι Μπόστον Σέλτικς. Οι Χιτ θέλουν να ενισχύσουν την περιφέρειά τους με βάθος και σουτ, μετά την απόκτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Από την άλλη, οι Σέλτικς μπαίνουν στο κάδρο λόγω της μακροχρόνιας φιλίας του Μπιλ με τον Τζέισον Τέιτουμ.

Ο βετεράνος σούτινγκ γκαρντ αγωνίστηκε σε μόλις έξι παιχνίδια με τους Κλίπερς την περασμένη σεζόν, καθώς στις αρχές Νοεμβρίου υπέστη κάταγμα στο αριστερό ισχίο και έχασε το υπόλοιπο της χρονιάς. Έτσι οι μέσοι όροι του κινήθηκαν σε ρηχά νερά με 8.2 πόντους και 1.7 ασίστ. Ο Μπιλ αναμένεται να είναι απόλυτα υγιής και έτοιμος για το training camp το φθινόπωρο.

Παρά την περσινή άτυχη χρονιά, η αξία του 33χρονου άσου παραμένει αδιαμφισβήτητη. Στις 14 σεζόν του στο NBA έχει καταγράψει εξαιρετικά νούμερα σε 807 αγώνες της κανονικής περιόδου, μετρώντας 21.4 πόντους ανά παιχνίδι, με ρεκόρ καριέρας τους 31.3 πόντους τη σεζόν 2020-21.