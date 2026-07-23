Χρόνος ανάγνωσης 1’ EUROPA CONFERENCE LEAGUE Άστοχο το πλασέ του Τεττέη στο ξεκίνημα του β΄ ημιχρόνου (vid) 23-07-2026 22:09 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Paksi FC Παναθηναϊκός 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Στο 49’ ο Τεττέη μπήκε στην περιοχή της Πάκσι από δεξιά έπειτα από συνεργασία με τον Αντίνο αλλά πλάσαρε ψηλά άουτ. Η ευκαιρία του Τεττέη Βρες σε ποια χώρα βρίσκεται η πόλη: Μπορείς πάνω από 8/10 στο κουίζ γεωγραφίας που οι μισοί Έλληνες χάνουν; menshouse.gr «Προσπάθησα, αλλά δεν γινόταν»: Ο λόγος που ο Νόλαν έκοψε από την ταινία το πιο γνωστό αστείο της «Οδύσσειας» menshouse.gr Προβάρουν τα πράσινα: Οι 4 μεταγραφές που ανακοινώνει ο Ανδρουλάκης στο ΠΑΣΟΚ instanews.gr Πόσο; Η πανάκριβη πώληση που έφτιαξε το καλοκαίρι του Άρη! menshouse.gr Σημαντική εξέλιξη για τα τηλεοπτικά του ΠΑΟ dailymedia.gr «Μ@λ@κισμένο, τσόκαρο, βλήμα!»: Χυδαία επίθεση στην Ευρυδίκη Βαλαβάνη σε πάρκινγκ (Pic) dailymedia.gr Στη θέση του Μητσοτάκη: Οι δυο επιλογές Σαμαρά για τη θέση του πρωθυπουργού σε κυβέρνηση συνεργασίας με ΝΔ και ΠΑΣΟΚ instanews.gr Εντελώς διαφορετικά στοιχεία: 8άρι που δεν θυμίζει Γένσεν menshouse.gr Άστοχο το πλασέ του Τεττέη στο ξεκίνημα του β΄ ημιχρόνου (vid) SHARE