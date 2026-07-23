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Άστοχο το πλασέ του Τεττέη στο ξεκίνημα του β΄ ημιχρόνου (vid)

Ποδόσφαιρο
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Στο 49’ ο Τεττέη μπήκε στην περιοχή της Πάκσι από δεξιά έπειτα από συνεργασία με τον Αντίνο αλλά πλάσαρε ψηλά άουτ.

Η ευκαιρία του Τεττέη

Άστοχο το πλασέ του Τεττέη στο ξεκίνημα του β΄ ημιχρόνου (vid)