Ολυμπιακός: Ενδιαφέρον για τον Μπλάνκο της Αλαβές

Στα υπόψη του Ολυμπιακού για τα χαφ βρίσκεται και ο Αντόνιο Μπλάνκο, ο οποίος αγωνίζεται στην Αλαβές.

Δίχτυα στην ισπανική αγορά έχει ρίξει και φέτος ο Ολυμπιακός και μία από τις περιπτώσεις που εξετάζει για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής είναι ο Αντόνιο Μπλάνκο της Αλαβές. Ο 26χρονος χαφ μπορεί να παίξει και στο «6» και στο «8», κάνοντας πολλές δουλειές στον χώρο του κέντρου. Δεν είναι όμως απλή η περίπτωσή του, καθώς ενδιαφέρει κι άλλες ομάδες, ενώ η τιμή του είναι υψηλή.

Ο Μπλάνκο είναι… προϊόν της ακαδημίας της Ρεάλ Μαδρίτης, παίζοντας δανεικός στην Κάντιθ και την Αλαβές, πριν η τελευταία τον αποκτήσει. Μάλιστα, η «βασίλισσα» διατηρεί το 50% των δικαιωμάτων του. Το συμβόλαιο του Ισπανού χαφ έχει ισχύ έως το 2027 και έχει ρήτρα αποδέσμευσης στα 20 εκατ. ευρώ! Για τον Μπλάνκο ενδιαφέρονται Μπέτις και Οσασούνα, αλλά δεν μπορούν να καλύψουν τις απαιτήσεις της Αλαβές.