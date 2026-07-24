Τέλος εποχής: Ο Οταμέντι αποσύρεται από την Εθνική Αργεντινής

Ο 38χρονος κεντρικός αμυντικός φόρεσε την φανέλα της «Αλμπισελέστε» σε 139 ματς, έχοντας και οκτώ γκολ, ενώ πανηγύρισε την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2022.
Πλέον, ο Οταμέντι θα επικεντρωθεί στις υποχρεώσεις του με την Ρίβερ Πλέιτ, αφού πήρε την απόφαση να επιστρέψει στην πατρίδα του για το φινάλε της ποδοσφαιρικής καριέρας του.
🚨🇦🇷 Breaking: Nicolás Otamendi RETIRES from international football and will not play for Argentina anymore. pic.twitter.com/YLNBQwyEgd— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 23, 2026