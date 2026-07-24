Η Ρεάλ τα δίνει όλα για την «βόμβα» με Ρόντρι

Οι Μαδριλένοι θέλουν να κάνουν ένα ηχηρό μεταγραφικό «χτύπημα» και δημοσίευμα του «SkySport» αναφέρει ότι έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με τον Ρόντρι.

Όπως αναφέρει η γερμανική έκδοση του γνωστού δικτύου, οι Μαδριλένοι τα έχουν βρει σε όλα με τον Ισπανό χαφ, πιέζοντας την Μάντσεστερ Σίτι για την επίτευξη του deal.

Ο έμπειρος χαφ, πριν από λίγες ημέρες κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο με την Ισπανία και αναδείχθηκε ως ο MVP του τελικού κόντρα στην Αργεντινή, με τον Ζοσέ Μουρίνιο να έχει εισηγηθεί την απόκτησή του.

Πλέον η Ρεάλ θα καταθέσει επίσημη πρόταση στην Μάντσεστερ Σίτι και θα ασκήσει έντονη πίεση στους Άγγλους, έχοντας με το μέρος της τον Ισπανό χαφ, που θέλει να επιστρέψει στην πατρίδα του.