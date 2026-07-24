Η Ρεάλ τα δίνει όλα για την «βόμβα» με Ρόντρι

Όπως αναφέρει η γερμανική έκδοση του γνωστού δικτύου, οι Μαδριλένοι τα έχουν βρει σε όλα με τον Ισπανό χαφ, πιέζοντας την Μάντσεστερ Σίτι για την επίτευξη του deal.
Ο έμπειρος χαφ, πριν από λίγες ημέρες κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο με την Ισπανία και αναδείχθηκε ως ο MVP του τελικού κόντρα στην Αργεντινή, με τον Ζοσέ Μουρίνιο να έχει εισηγηθεί την απόκτησή του.
Πλέον η Ρεάλ θα καταθέσει επίσημη πρόταση στην Μάντσεστερ Σίτι και θα ασκήσει έντονη πίεση στους Άγγλους, έχοντας με το μέρος της τον Ισπανό χαφ, που θέλει να επιστρέψει στην πατρίδα του.
🚨💣 CONFIRMED: REAL MADRID HAVE DECIDED TO SIGN RODRI, AND RODRI HAS DECIDED TO JOIN REAL MADRID.— Madrid Zone (@theMadridZone) July 23, 2026
DECISION 100% MADE.
REAL MADRID ARE NOW WORKING ON FINALIZING PERSONAL TERMS WITH THE PLAYER, BEFORE OPENING TALKS WITH MAN CITY! @berger_pj @SkySportDE pic.twitter.com/XDv7KHbOXg