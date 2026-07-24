O Ζίβκοβιτς σε 278 παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ έχει 132 γκολ και ασίστ!

Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ συνέχισε από εκεί που σταμάτησε την περσινή σεζόν, αφού το «κοντέρ» έγραψε ασίστ στο νικηφόρο 2-3 του ΠΑΟΚ επί της Ντιναμό Κιέβου στην Πολωνία.

Με την πάσα που έβγαλε ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς στο γκολ του Γιάννη Κωνσταντέλια, έφτασε συνολικά τις 66 ασίστ στην θητεία του στον ΠΑΟΚ, ισοφαρίζοντας τα γκολ του που είναι επίσης 66!

Ο Σέρβος εξτρέμ του ΠΑΟΚ, πλέον σε 278 παιχνίδια έχει 132 γκολ και ασίστ, αποτελώντας έναν από τους κορυφαίους ξένους που έχουν φορέσει την φανέλα του Δικεφάλου.

Παράλληλα ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς κατέγραψε την 69η ευρωπαϊκή συμμετοχή του με την φανέλα του ΠΑΟΚ, με τον αρχηγό του Δικεφάλου από την περσινή σεζόν να είναι ο ρέκορντμαν συμμετοχών στην Ευρώπη.