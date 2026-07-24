Ο Ηρακλής ενίσχυσε την άμυνά του με την απόκτηση του Γιοάν Ρος

Σε ακόμη μια κίνηση ενίσχυσης προχώρησε ο Ηρακλής, που ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου κεντρικού αμυντικού, Γιοάν Ρος, που είναι διεθνής με την Εθνική Μπενίν.

Η ανακοίνωση του Ηρακλή για τον έμπειρο στόπερ αναφέρει:

«Ο Yohan Roche γεννήθηκε στις 7 Ιουλίου 1997 στη Λυών της Γαλλίας, έχει ύψος 1,88 μ. και αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός.

Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή από τις ακαδημίες της Villefranche, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στις Reims B και Rodez, με την οποία πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Championnat National και την άνοδο στη Ligue 2.

Ακολούθησε η μετακίνησή του στην Τουρκία για λογαριασμό της Adanaspor, όπου πραγματοποίησε δύο γεμάτες σεζόν, πριν επιστρέψει στη Γαλλία για λογαριασμό της Quevilly-Rouen. Τελευταίος του σταθμός ήταν η Petrolul Ploiești στη Ρουμανία, με την οποία κατέγραψε περισσότερες από 50 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, αποτελώντας βασικό στέλεχος της ομάδας.

Σε διεθνές επίπεδο, ο Roche εκπροσωπεί την εθνική ομάδα του Μπενίν, μετρώντας περισσότερες από 25 συμμετοχές και παρουσία στα τελικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Yohan, καλώς ήρθες στην οικογένεια του ΗΡΑΚΛΗ!»