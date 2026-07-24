Παναθηναϊκός: Θετική εξέλιξη με Γεντβάι, οδεύει στη Σαουδική Αραβία

Καλά νέα στον Παναθηναϊκό, αφού αφού ο Τιν Γεντβάι θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αλ Σαμπάμπ της Σαουδικής Αραβίας.

Ο Κροάτης κεντρικός αμυντικός είναι ένας από τους παίκτες που δεν υπολόγιζε για την φετινή σεζόν ο Τζέικομπ Νίστρουπ και για τον λόγο αυτό δεν ακολούθησε καν το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, αλλά αντ' αυτού είχε ενημερωθεί ότι πρέπει να βρει ομάδα για να συνεχίσει την καριέρα του.

Όπερ και εγένετο, αφού ο 30χρονος στόπερ τα έχει βρει σε όλα με την Αλ Σαμπάμπ της Σαουδικής Αραβίας, με την μεταγραφή του να έχει ουσιαστικά «κλείσει» και τον Παναθηναϊκό να γλιτώνει από ένα «βαρύ» συμβόλαιο, ενός ποδοσφαιριστή που δεν επρόκειτο να αγωνιστεί φέτος.

Υπενθυμίζουμε πως ο Γεντβάι ήρθε στον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι του 2023, ως δανεικός από την Λοκομοτίβ Μόσχας, ενώ έναν χρόνο μετά αγοράστηκε από την ρωσική ομάδα και κατέγραψε συνολικά 95 συμμετοχές με την πράσινη φανέλα, με απολογισμό 7 γκολ και 2 ασίστ.