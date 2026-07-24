Ντε Γιονγκ: «Δύσκολο για εμένα να αμφισβητούν την αφοσίωσή μου στην Μπαρτσελόνα»

Ο Φρένκι Ντε Γιονγκ έσπασε την... σιωπή του, μιλώντας για τον τραυματισμό του, αλλά και τα διάφορα σενάρια που εμπλέκουν το όνομά του με αποχώρηση από την Μπαρτσελόνα.

Aναλυτικά το μήνυμα του Ολλανδού χαφ:

«Αγαπητοί φίλαθλοι, κανονικά δεν δίνω πολλή σημασία σε όσα γράφονται για εμένα ή τον σύλλογο. Αλλά πρόσφατα, υπήρξε έντονη φημολογία σχετικά με τον τραυματισμό μου και την κατάστασή μου στην Μπάρτσα.

Είναι δύσκολο για εμένα να βλέπω ανθρώπους να αμφισβητούν τη σχέση μου και την αφοσίωσή μου στον σύλλογο εξαιτίας ψευδών δημοσιευμάτων. Το ποδόσφαιρο είναι τα πάντα για εμένα, και πάντα έδινα ό,τι είχα για την Μπαρτσελόνα και τη χώρα μου. Γι’ αυτό θέλω να μοιραστώ το τι συνέβη.

Κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, τραυματίστηκα στο γόνατο. Μετά τις πρώτες εκτιμήσεις, οι γιατροί μου είπαν ότι ήταν ένας μικρός τραυματισμός και ότι δεν θα επιδεινωνόταν αν συνέχιζα να παίζω. Η μόνη πρόκληση ήταν να παίζω με κάποιο πόνο, αλλά σε όλη την καριέρα μου το έχω κάνει αυτό όποτε μπορούσα να προσφέρω στην ομάδα, τόσο για τον σύλλογό μου όσο και για τη χώρα μου.

Στις διακοπές μου, επέστρεψα στη Βαρκελώνη για περαιτέρω εξετάσεις. Αυτές έδειξαν ότι ο τραυματισμός ήταν πιο σοβαρός από ό,τι είχε αρχικά διαπιστωθεί. Ευτυχώς, σε αυτό το στάδιο δεν υπάρχει ανάγκη για χειρουργείο, και τώρα είμαι πλήρως αφοσιωμένος στην ανάρρωσή μου και στην επιστροφή μου στο γήπεδο το συντομότερο δυνατό.

Κάθε μέρα δουλεύω για να είμαι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Παίρνω το επάγγελμά μου, το σώμα μου και την ευθύνη μου απέναντι στην ομάδα εξαιρετικά σοβαρά.

Αλλά μερικές φορές υπάρχουν πράγματα που δεν μπορείς να ελέγξεις, και αυτός ο τραυματισμός είναι ένα από αυτά. Το να παίζω για την Μπάρτσα και τους “Οράνιε” είναι κάτι για το οποίο νιώθω απίστευτα περήφανος, και η αφοσίωσή μου και στις δύο δεν θα αλλάξει ποτέ.

Θα συνεχίσω να δίνω τα πάντα για αυτό το σήμα, για τους συμπαίκτες μου και για τους φιλάθλους μας. Υπάρχουν ακόμα πολλές στιγμές να δημιουργήσουμε και στόχοι που θέλουμε να πετύχουμε μαζί. Σας ευχαριστώ για όλη την υποστήριξή σας. Ανυπομονώ να επιστρέψω. Visca Barça Sempre. Φρένκι».