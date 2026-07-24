Η Φιορεντίνα ζήτησε από την Ρεάλ τον δανεισμό του Μασταντουόνο

Οι «Βιόλα» θέλουν να πραγματοποιήσουν μια ποιοτική κίνηση ενίσχυσης της μεσοεπιθετικής τους γραμμής, στοχεύοντας στο wonderkid της Ρεάλ Μαδρίτης.

Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι διατεθειμένη να παραχωρήσει τον Φράνκο Μασταντουόνο με την μορφή του δανεισμού, προκειμένου ο 19χρονου Αργεντινός μεσοεπιθετικός να πάρει περισσότερα παιχνίδια στα πόδια του.

Σύμφωνα, μάλιστα με δημοσιεύματα στην Ιταλία, η Φιορεντίνα έχει κάνει ήδη κρούση στους Μαδριλένους ζητώντας τον μονοετή δανεισμό του νεαρού ποδοσφαιριστή, προσφέροντας του ρόλο βασικού.

Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο ομάδες θα συνεχιστούν με την Ρεάλ να περιμένει και άλλες προτάσεις αφού το ενδιαφέρον για τον Μασταντουόνο είναι εντονότατο.