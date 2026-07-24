Ο ΑΠΟΕΛ ενισχύθηκε με Τσέχο διεθνή

Την απόκτηση του Τσέχου διεθνούς μέσου, Αντονίν Μπαράκ, ανακοίνωσε ο ΑΠΟΕΛ.

Ο 32χρονος ύψους 1.90 επιτελικός μέσος αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στη Φιορεντίνα, με την οποία ο κυπριακός σύλλογος ήρθε σε συμφωνία για την απόκτηση του παίκτη.

Η ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ αναφέρει:

Ο ΑΠΟΕΛ ανακοινώνει την συμφωνία μεταγραφής με την ACF Fiorentina για τον Τσέχο διεθνή μέσο Antonín Barák, ο οποίος αναμένεται στην Κύπρο για ιατρικές εξετάσεις και την υπογραφή του συμβολαίου του.

Ο Antonín Barák γεννήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 1994 στην Τσεχία, έχει ύψος 1,90 και αγωνίζεται ως επιτελικός μέσος. Αγωνίστηκε στα πρωταθλήματα της Τσεχίας, της Ιταλίας και της Τουρκίας, φορώντας τις φανέλες των Příbram, Vlašim, Slavia Πράγας, Udinese, Lecce, Hellas Verona, Fiorentina, Kasımpaşa και Sampdoria.

Διαθέτει σημαντική εμπειρία σε υψηλό επίπεδο, με πολυετή παρουσία και πάνω από 200 συμμετοχές στη Serie A, καθώς και συμμετοχές στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA. Μετρά επίσης 44 συμμετοχές με την εθνική Τσεχίας.