H Άρσεναλ καταθέτει νέα πρόταση για τον Μπρούνο Γκιμαράες

Οι «Κανονιέρηδες» ασκούν αφόρητη πίεση στη Νιούκαστλ για την μεταγραφή του Βραζιλιάνου χαφ, καταθέτοντας νέα βελτιωμένη πρόταση.

Η Άρσεναλ έχει θέσει ως προτεραιότητα την απόκτηση του Μπρούνο Γκιμαράες, έχοντας έρθει σε προφορική συμφωνία με τον Βραζιλιάνο μέσο, πιέζοντας τη Νιούκαστλ για την επίτευξη του deal.

Σύμφωνα, μάλιστα με δημοσιεύματα στην Αγγλία οι πρωταθλητές βελτίωσαν την προσφορά τους στις «καρακάξες» δίνοντας πλέον 70 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του Γκιμαράες.

Ο Βραζιλιάνος χαφ είναι σύμμαχος της Άρσεναλ, έχοντας ενημερώσει τους ανθρώπους της Νιούκαστλ, ότι επιθυμία του είναι να συνεχίσει την καριέρα του στους «Κανονιέρηδες».