Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προσφέρει 60 εκατ. ευρώ στην Παρί για τον Ζαΐρ-Εμερί!

Οι «Κόκκινοι Διάβολοι» ψάχνονται για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής τους και στρέφουν πλέον το ενδιαφέρον τους στον ταλαντούχο μέσο της Παρί Σεν Ζερμέν, Ουαρέν Ζαΐρ-Εμερί.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Mirror, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κατέθεσε επίσημη πρόταση ύψους 60 εκατομμυρίων ευρώ στην Παρί Σεν Ζερμέν για την απόκτηση του Ουαρέν Ζαϊρ-Εμερί.

Ο 20χρονος Γάλλος διεθνής θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, όμως δυσκολεύεται να εξασφαλίσει σταθερό χρόνο συμμετοχής στους πρωταθλητές Γαλλίας, καθώς ο ανταγωνισμός στη μεσαία γραμμή είναι ιδιαίτερα έντονος με τους Βιτίνια, Ζοάο Νέβες και Φαμπιάν Ρουίθ.

Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι ο νεαρός μέσος βλέπει θετικά το ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του στο «Ολντ Τράφορντ», προκειμένου να αποκτήσει πιο πρωταγωνιστικό ρόλο και περισσότερα αγωνιστικά λεπτά.

Πλέον, μένει να φανεί αν η Παρί Σεν Ζερμέν θα ανάψει το «πράσινο φως» για την παραχώρηση του Ζαϊρ-Εμερί ή αν θα επιχειρήσει να διατηρήσει στο δυναμικό της έναν από τους πιο ελπιδοφόρους ποδοσφαιριστές της νέας γενιάς του γαλλικού ποδοσφαίρου.