Ναν: «Κάθε μέρα πέφτω πάνω σε κόσμο που μου ζητάει να γυρίσω στο Μαιάμι»

Ο Αμερικανός γκαρντ του Παναθηναϊκού με ανάρτησή του στα social media αναφέρθηκε στο... πρέσινγκ που δέχεται από φιλάθλους των Μαϊάμι Χιτ για επιστροφή του στην ομάδα.

Ο Κέντρικ Ναν πέρασε τις καλύτερες σεζόν της καριέρας του στο NBA, αγωνιζόμενος με την φανέλα των Μαϊάμι Χιτ, με τον 30χρονο γκαρντ να αποτελεί μια αγαπημένη φιγούρα για τους φίλους της ομάδας που εδρεύει στην Φλόριντα.

Ο έμπειρος καλαθοσφαιριστής του Τριφυλλιού, μάλιστα με ανάρτησή του στο «Χ» αναφέρθηκε στις παραινέσεις που δέχεται από φίλους των Χιτ, για το πότε θα επιστρέψει στην ομάδα του.

«Πέφτω σε τουλάχιστον 3-5 άτομα τη μέρα που με ρωτάνε πότε γυρίζω πίσω στους Χιτ! Η πόλη μιλάει!», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή που δημοσίευσε ο Κέντρικ Ναν.

Φυσικά, δεν τίθεται κάποιο θέμα επιστροφής του Αμερικανού γκαρντ στους Μαϊάμι Χιτ, αφού στο συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό δεν υπάρχει κανένα NBA out...