Ναν: «Κάθε μέρα πέφτω πάνω σε κόσμο που μου ζητάει να γυρίσω στο Μαιάμι»

Ο Κέντρικ Ναν πέρασε τις καλύτερες σεζόν της καριέρας του στο NBA, αγωνιζόμενος με την φανέλα των Μαϊάμι Χιτ, με τον 30χρονο γκαρντ να αποτελεί μια αγαπημένη φιγούρα για τους φίλους της ομάδας που εδρεύει στην Φλόριντα.
Ο έμπειρος καλαθοσφαιριστής του Τριφυλλιού, μάλιστα με ανάρτησή του στο «Χ» αναφέρθηκε στις παραινέσεις που δέχεται από φίλους των Χιτ, για το πότε θα επιστρέψει στην ομάδα του.
«Πέφτω σε τουλάχιστον 3-5 άτομα τη μέρα που με ρωτάνε πότε γυρίζω πίσω στους Χιτ! Η πόλη μιλάει!», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή που δημοσίευσε ο Κέντρικ Ναν.
Φυσικά, δεν τίθεται κάποιο θέμα επιστροφής του Αμερικανού γκαρντ στους Μαϊάμι Χιτ, αφού στο συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό δεν υπάρχει κανένα NBA out...
Bump into at LEAST 3-5 people a day asking me when I’m coming back! @MiamiHEAT 👀👀— Kendrick Nunn (@nunnbetter_) July 23, 2026
The city is talking!