Σκιές στο Mundial: Επτά ύποπτες στοιχηματικές υποθέσεις στο μικροσκόπιο!

Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 δεν απασχόλησε μόνο για όσα συνέβησαν μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας «Athletic», ο ανεξάρτητος οργανισμός Copenhagen Group, που εξειδικεύεται στην ανίχνευση ύποπτων στοιχηματικών μοτίβων και στην προστασία της ακεραιότητας των διοργανώσεων, εξέδωσε επτά «κίτρινες ειδοποιήσεις» κατά τη διάρκεια του τουρνουά.

Οι συγκεκριμένες προειδοποιήσεις δεν αποτελούν ένδειξη ότι υπήρξαν στημένοι αγώνες, αλλά καταγράφουν ασυνήθιστες κινήσεις στις αγορές στοιχημάτων, οι οποίες κρίθηκαν αρκετά σοβαρές ώστε να ενεργοποιήσουν διαδικασίες ενισχυμένης παρακολούθησης.

Συνολικά εξετάστηκαν δεκαπέντε αναμετρήσεις, ενώ δώδεκα περιστατικά αξιολογήθηκαν ειδικά υπό το πρίσμα της αθλητικής ακεραιότητας.

Οι φάσεις που προκάλεσαν ερωτήματα

Μεταξύ των περιπτώσεων που τράβηξαν την προσοχή των αναλυτών βρίσκεται η αποβολή του Νοτιοαφρικανού Θέμπα Ζβάνε στην πρεμιέρα απέναντι στο Μεξικό, η ασυνήθιστα μεγάλη διάρκεια της εξέτασης VAR -τρία λεπτά και τριάντα δευτερόλεπτα- πριν ακυρωθεί γκολ του Φεράν Τόρες στην αναμέτρηση της Ισπανίας με τη Σαουδική Αραβία, αλλά και το 0-0 της Ισπανίας με το Πράσινο Ακρωτήριο, παιχνίδι που συγκέντρωσε στοιχήματα σχεδόν 4,8 εκατομμυρίων δολαρίων στην πλατφόρμα προβλέψεων Polymarket.

Εξίσου ενδιαφέρον θεωρείται και το περιστατικό με τον Αμερικανό διεθνή Φολαρίν Μπάλογκαν. Την ημέρα της αποβολής του απέναντι στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη άνοιξε ειδική αγορά στοιχημάτων σχετικά με το αν θα αγωνιστεί απέναντι στο Βέλγιο, αρκετές ημέρες πριν η FIFA ανακοινώσει επισήμως ότι η κόκκινη κάρτα δεν θα επιφέρει τιμωρία.

Το Copenhagen Group επισημαίνει πως αντίστοιχη αγορά δεν δημιουργήθηκε για κανέναν από τους υπόλοιπους δεκατέσσερις ποδοσφαιριστές που αποβλήθηκαν στη διοργάνωση και έχει ζητήσει διευκρινίσεις από τη FIFA.

Παρά τις επισημάνσεις του Copenhagen Group, η FIFA εμφανίζεται κατηγορηματική. Η Ομάδα Εργασίας Ακεραιότητας της παγκόσμιας ομοσπονδίας αναφέρει ότι δεν εντόπισε ύποπτη στοιχηματική δραστηριότητα ούτε οποιαδήποτε ένδειξη χειραγώγησης σε κανέναν από τους 104 αγώνες της διοργάνωσης.

Ως εκ τούτου, η υπόθεση παραμένει σε επίπεδο προληπτικής επιτήρησης και όχι πειθαρχικής διερεύνησης.

Ωστόσο, η έκθεση που δημοσιοποιήθηκε στο πλαίσιο πρωτοβουλιών του Συμβουλίου της Ευρώπης καταδεικνύει ότι η προστασία της ακεραιότητας του ποδοσφαίρου απέναντι στις ολοένα πιο σύνθετες στοιχηματικές αγορές εξελίσσεται σε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της σύγχρονης εποχής.