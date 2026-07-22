Κάθε αρχή και δύσκολη, η πρόκριση είναι υποχρέωση!

Ο Τάσος Νικολογιάννης γράφει για το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Παναθηναϊκού κόντρα στην Πάκσι και την υποχρέωση της πρόκρισης.

Αυτό είναι από τα παιχνίδια, που λέμε, ότι δεν έχεις να κερδίσεις τίποτα. Προκρίνεσαι, λένε όλοι σωστά, ότι έκανες το καθήκον σου, γίνεται η στραβή και αποκλείεσαι(χτύπα ξύλο), ο κακός χαμός. Μένεις εκτός Ευρώπης από Ιούλιο μήνα, από κατώτερο αντίπαλο και από τον υπερβολικό ενθουσιασμό του καλοκαιριού πας στο άλλο άκρο στην τεράστια απογοήτευση.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ έχει παίξει τέτοια ματς καλοκαιρινά με την υποχρέωση της πρόκρισης με την Κοπεγχάγη και τα έχει καταφέρει. Αυτό είναι ένα όπλο για τον Παναθηναϊκό, όπως και το γεγονός, ότι τα τελευταία καλοκαίρια ανεξάρτητα από το ποιος προπονητής είναι στον πάγκο τα καταφέρνει η ομάδα γενικά και προχωράει στην Ευρώπη.

Η ιδιαιτερότητα είναι, ότι αυτή θα είναι η πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια, που η ομάδα για να παίξει στην League Phase του Conference League, πρέπει να κάνει το τρία στα τρία. Μπορεί να φαίνεται εύκολο με τους αντιπάλους , που έχεις, αλλά για αυτό τον λόγο είναι πολύ δύσκολο. Η Πάκσι περυσι παραλίγο να πάρει το πρωτάθλημα στην Ουγγαρία. Ποια Πάκσι, λένε οι περισσότεροι, αλλά αυτό ευτυχώς για την ομάδα δεν ισχύει. Διότι αν ίσχυε, ο Παναθηναϊκός θα πάθαινε ζημιά από την ομάδα της Ουγγαρίας.

Ο Νίστρουπ έχει περάσει το μήνυμα, ότι πρέπει να σέβεται η ομάδα όλους τους αντιπάλους, πόσο μάλλον το καλοκαίρι, που όλα γίνονται και έχουν καταγραφεί πολλοί αποκλεισμοί των φαβορί.

Τον τρόπο, που πρέπει να παίξει ο Παναθηναϊκός στο πρώτο ματς στην Ουγγαρία το έχει αναλύσει με κάθε λεπτομέρεια το προπονητικό σταφ στους παίκτες. Το θέμα είναι να βγει και στο γήπεδο και η ομάδα να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Η πρόκριση είναι υποχρέωση, αλλά χρειάζεται μεγάλή προσοχή. Η Πάκσι είναι μία ομάδα, που στην έδρα της πιέζει ψηλά στα πρώτα 20-25 λεπτά με στόχο να πετύχει γκολ. Αυτό είναι επικίνδυνο για τον Παναθηναϊκό, αλλά μπορεί να γίνει και αβαντάζ, αν η ομάδα του Νίστρουπ σπάσει το press με τον τρόπο που μαθαίνει και βγει στην επίθεση με καλές προϋποθέσεις.

Ο Παναθηναϊκός είναι μία ομάδα, που χτίζεται τώρα με νέο προπονητή, αλλά είναι και μία ομάδα, που και πολύ καλύτερη ποιότητα έχει από τον αντίπαλο και παίκτες-προσωπικότητες διαθέτει.

Αν είναι σοβαρός, συγκεντρωμένος , αμυντικά δεν δώσει δικαιώματα και αξιοποιήσει τις φάσεις, που θα κάνει μπορεί ο Παναθηναϊκός και από την Πέμπτη το βράδυ να πάρει σκορ πρόκρισης και να είναι πιο άνετος στο ΟΑΚΑ. Στην αντίθετη περίπτωση θα περάσει μία εβδομάδα αγωνίας μέχρι την ρεβάνς και θα προσπαθήσει στο ΟΑΚΑ να πάρει την πρόκριση-υποχρέωση. Κάθε αρχή και δύσκολη, μακάρι να μην αποδειχθεί στο γήπεδο.

*Μακάρι αυτό το φετινό ευρωπαϊκό ταξίδι που αρχίζει την Πέμπτη το βράδυ να είναι όσο πιο μακρινό γίνεται. Respect στους 300 φίλους του Παναθηναϊκού, που θα κάνουν ένα δύσκολο ταξίδι και θα είναι κοντά στην ομάδα.

*Αδυναμίες έχει στα αμυντικά στημένα η Πάκσι. Να δούμε, αν ο Παναθηναϊκός θα τις χτυπήσει.