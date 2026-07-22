Μίλερ-ΜακΙντάιρ: «Ενθουσιασμένος που βρίσκομαι στον Ολυμπιακό»

Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ παραχώρησε τις πρώτες του δηλώσεις μετά την άφιξή του στην Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του που θα φορέσει την φανέλα των «ερυθρόλευκων».

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Είμαι κουρασμένος τώρα, αλλά είμαι ενθουσιασμένος που είμαι εδώ. Θα μιλήσω με τους προπονητές αύριο. Πάντα ήθελα να έρθω στην Ελλάδα. Το να έχω την ευκαιρία να βρεθώ εδώ ήταν κάτι πολύ καλό. Ξέρω τους παίκτες που έχει ο οργανισμός.



Είμαι ενθουσιασμένος να παίξω με αυτούς τους παίκτες, που είναι τρομερά ταλαντούχοι. Ειδικά ο Μοντέρο. Ο Σάσα είναι... ο Σάσα δεν μπορώ να πω περισσότερα. Κάθε παίκτης είναι πολύ σημαντικός για την ομάδα.



Είμαι έτοιμος να δουλέψω. Πάω μέρα με τη μέρα, βήμα βήμα δεν σκέφτομαι το μέλλον. Ξέρω τι θέλει ο καθένας, που είναι η νίκη. Εγώ μέρα με τη μέρα θα προσπαθώ να νιώθω άνετα.



Είμαι ενθουσιασμένος να παίξω μπροστά στον κόσμο του Ολυμπιακού. Το να είμαι μέρος αυτής της οικογένειας είναι σπουδαίο και ξέρω ότι είναι αδερφικοί φίλοι της προηγούμενης ομάδας μου. Είναι πολύ καλό.



Ελπίζω να ταιριάξω στο σύστημα του κόουτς. Είμαι εδώ για να βοηθήσω τους πάντες και ελπίζω να ταιριάξω καλά με την ομάδα».