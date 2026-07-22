Κλείνει στην Μόντσα ο γιος του Βαρέλα

Έτοιμος να δοκιμάσει την τύχη του στον κόσμο του ιταλικού ποδοσφαίρου είναι ο Γκουστάβο Βαρέλα. Ο γιος του Φερνάντο Βαρέλα, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ και αγωνίστηκε πέρσι στην Ζιλ Βισέντε (6 γκολ σε 32 παιχνίδια) ως δανεικός από την Μπενφίκα είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με την Μόντσα.
Σύμφωνα με τον Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο ανάμεσα στις δύο πλευρές υπάρχει καταρχήν συμφωνία και το μόνο που μένει είναι η ανακοίνωση της μεταγραφής του 21χρονου σέντερ-φορ.
EXCLUSIVE OFFICIAL DONE DEAL🚨 Gustavo Varela joins Monza on a PERMANENT deal from Benfica CONFIRMED.✅🇮🇹— Tiago Pereira (@TiagoPereiraFSM) July 22, 2026
The player was at the service of Gil Vicente last season on loan where he was a STANDOUT player.🌟
📸 @CHUTA_DAI pic.twitter.com/Gs96RkSD1y