Κλείνει στην Μόντσα ο γιος του Βαρέλα

Ο Γκουστάβο Βαρέλα, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ είναι πολύ κοντά σε μεταγραφή στη Serie A.

Έτοιμος να δοκιμάσει την τύχη του στον κόσμο του ιταλικού ποδοσφαίρου είναι ο Γκουστάβο Βαρέλα. Ο γιος του Φερνάντο Βαρέλα, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ και αγωνίστηκε πέρσι στην Ζιλ Βισέντε (6 γκολ σε 32 παιχνίδια) ως δανεικός από την Μπενφίκα είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με την Μόντσα.

Σύμφωνα με τον Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο ανάμεσα στις δύο πλευρές υπάρχει καταρχήν συμφωνία και το μόνο που μένει είναι η ανακοίνωση της μεταγραφής του 21χρονου σέντερ-φορ.