Πόσοι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ υπολογίζονται στο Λούμπλιν

Περίπου 200-250 φίλαθλοι του ΠΑΟΚ αναμένεται να βρεθούν στη Lublin Arena.

Αποστολή στην Πολωνία

Ούτε στην ανατολική Πολωνία θα είναι μόνος του ο Δικέφαλος, καθώς αύριο (23/7) κόντρα στη Ντιναμό Κιέβου θα υπάρξουν περίπου 200-250 ασπρόμαυροι στις εξέδρες του γηπέδου.

Το δύσκολο ταξίδι δεν πτόησε τους φίλους του ΠΑΟΚ, προκειμένου να δώσουν το παρών στην ευρωπαϊκή πρεμιέρα της ομάδας και στο επίσημο ντεμπούτο του Αλέσιο Λίσι.

Όπως διαβάσατε μέσα από το SDNA, οι Ουκρανοί ενημέρωσαν πως δεν θα έχουν οπαδούς στο γήπεδο της Τούμπας, για λόγους ασφαλείας, ενώ και η αυριανή ατμόσφαιρα θα είναι αρκετά «κρύα», καθώς δεν αναμένονται αρκετοί φίλοι της Ντιναμό στο Λούμπλιν.