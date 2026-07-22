Χωρίς φιλάθλους η Ντιναμό Κιέβου στη ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ

Χωρίς τους φιλάθλους της θα ταξιδέψει η Ντιναμό Κιέβου στη ρεβάνς της Τούμπας (30/7 20:45 ώρα Ελλάδος).

Αποστολή στην Πολωνία

Οι Ουκρανοί γνωστοποίησαν μέσω ανακοίνωσης πως δεν θα διαθέσουν τα εισιτήρια που δικαιούταν για τη ρεβάνς που θα πραγματοποιηθεί στο γήπεδο της Τούμπας στις 30 Ιουλίου.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η ανακοίνωση, η απόφαση αυτή ελήφθη για λόγους ασφαλείας των φιλάθλων, λόγω πιθανών κινδύνων πρόκλησης επεισοδίων και συγκρούσεων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ντιναμό Κιέβου:

«Προσοχή στους φιλάθλους!

Η Ντιναμό Κιέβου ενημερώνει τους φιλάθλους της που σχεδίαζαν να παρακολουθήσουν τον επαναληπτικό αγώνα του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League απέναντι στον ΠΑΟΚ, ότι ο σύλλογος αποφάσισε να μην κάνει χρήση της φιλοξενούμενης ποσόστωσης εισιτηρίων που προβλέπεται από τον κανονισμό της UEFA για το γήπεδο της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη.

Η απόφαση αυτή ελήφθη για λόγους ασφαλείας των φιλάθλων, λόγω πιθανών κινδύνων πρόκλησης επεισοδίων και συγκρούσεων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος της αναμέτρησης μεταξύ του ΠΑΟΚ και της Ντιναμό στην Ελλάδα. Ο σύλλογος ζητά την κατανόηση των φιλάθλων για την απόφαση αυτή.

Όσοι φίλαθλοι εξακολουθούν να σχεδιάζουν να παρακολουθήσουν τον αγώνα, καλούνται να απευθυνθούν στο *Προξενείο της Ουκρανίας στη Θεσσαλονίκη* για σχετικές συμβουλές και οδηγίες.

