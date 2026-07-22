«Κλείνει στην Φαμαλικάο ο Κούτσιας»

Νέο κεφάλαιο στην καριέρα του Γιώργου Κούτσια ανοίγει στην Πορτογαλία, καθώς ο 22χρονος επιθετικός θα αποτελέσει ποδοσφαιριστή της Φαμαλικάο, αφήνοντας πίσω του τη Λουγκάνο.

Ο διεθνής με την Εθνική Ελπίδων αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στο πορτογαλικό πρωτάθλημα, με τη μεταγραφή να ολοκληρώνεται έπειτα από διαπραγματεύσεις των δύο συλλόγων.

Σύμφωνα με τα ελβετικά δημοσιεύματα, η Λουγκάνο αρχικά δεν ήταν θετική στο ενδεχόμενο παραχώρησής του, ωστόσο η επιθυμία του ίδιου του ποδοσφαιριστή να μετακομίσει στην Πορτογαλία έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Ο Κούτσιας αποχωρεί από την ελβετική ομάδα έχοντας καταγράψει 59 συμμετοχές, 14 γκολ και τέσσερις ασίστ, ενώ με την Εθνική Ελπίδων μετρά 25 εμφανίσεις και 10 τέρματα.

Πριν από τη θητεία του στη Λουγκάνο, ο Έλληνας φορ αγωνίστηκε στον ΠΑΟΚ, στον Βόλο και στη συνέχεια στο MLS με τη Σικάγο Φάιρ, όπου κατέγραψε 65 συμμετοχές, επτά γκολ και τρεις ασίστ.

Όπως αναφέρει και η ελβετική Blick, ο Κούτσιας είχε ήδη αποχαιρετήσει τους συμπαίκτες του πριν ολοκληρωθεί η μεταγραφή.

Το ποσό της συμφωνίας δεν έχει γίνει γνωστό, ωστόσο εκτιμάται πως ξεπερνά το ένα εκατομμύριο ευρώ, με όλες τις απαιτήσεις του παίκτη να έχουν ικανοποιηθεί.