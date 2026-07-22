Χάποελ Τελ Αβίβ: Γιουτζίν Τζέρμαν και Τζαμίρ Γιανγκ στην κορυφή της λίστας για την περιφέρεια

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η Χάποελ Τελ Αβίβ για την απόκτηση του τρίτου γκαρντ που θα πλαισιώσει τους Βασίλιε Μίτσιτς και Τόμας Σατοράνσκι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, που μεταδίδει το ισραηλινό «sport5», η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με δύο βασικούς υποψήφιους: τον Γιουτζίν Τζέρμαν (28, 1.83μ.), έναν χαρισματικό σκόρερ με θητεία σε Κίνα, Τουρκία και Πουέρτο Ρίκο (17.4 π.), και τον Τζαμίρ Γιανγκ (25, 1.88μ.), ο οποίος εντυπωσίασε στο NBA Summer League με 20.5 πόντους και 4.0 ασίστ μέσο όρο.

Εναλλακτική λύση, αν δεν προχωρήσουν οι πρώτες επιλογές, αποτελεί ο έμπειρος Κάμερον Πέιν (31, 1.88μ.). Με πάνω από 500 αγώνες στο NBA, ο Πέιν αγωνίστηκε πέρυσι σε 10 ματς με την Παρτιζάν (12.4 π., 3.9 ασίστ) πριν επιστρέψει στο NBA για τους Σίξερς.

Τέλος, χαμηλά στη λίστα βρίσκεται ο Σπένσερ Ντινγουίντι, ο οποίος αποχώρησε τον Ιανουάριο από την Μπάγερν Μονάχου για προσωπικούς λόγους και έκτοτε παραμένει χωρίς ομάδα.