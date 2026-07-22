25 μέλη θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20 στο Γιουτζίν

Η ομάδα που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20 στο Γιουτζίν του Όρεγκον (5-9/8), αριθμεί, μετά και τους αγώνες του περασμένου Σαββατοκύριακου, 25 μέλη.

Η σύνθεση της εθνικής δεν είναι οριστική, καθώς το διήμερο 25-26 Ιουλίου ενδέχεται να συμπληρωθούν νέα ονόματα στη λίστα από παιδιά που είτε εκκρεμεί η επιβεβαίωση της επίδοσης είτε η μέχρι τώρα επίδοσή τους δεν περιλαμβάνεται στις 40 καλύτερες του κόσμου ή στις 24 κορυφαίες της Ευρώπης – όπως ορίζει ο σχεδιασμός με τα κριτήρια πρόκρισης στο Παγκόσμιο Κ20.

Τα 13 αγόρια και τα 12 κορίτσια που πληρούν τις προϋποθέσεις είναι τα εξής:

Αγόρια: Βασίλης Σαλπάς (800 μ.), Γιάννης Τασκούδης (110 μ. εμπόδια), Χάρης Αλιβιζάτος (ύψος), Χριστόφορος Λιτσαρδόπουλος (επί κοντώ), Βασίλης Μαγουλιώτης και Αρσένης Κουλούρης (μήκος), Δημήτρης Μουμούρης (τριπλούν), Άρης Παπαδόπουλος και Βαλάντης Κανοτζιάν (σφαίρα), Σωτήρης Γεντέκος (σφύρα), Νικόλας Κοσμόπουλος (δέκαθλο) και Παναγιώτης Σάλτης (10.000 μ. βάδην).

Κορίτσια: Αποστολία Αντωνάτου (100 μ.), Ελένη Ιακωβάκη (400 μ. εμπόδια), Ιουλιάννα Ρούσσου (800 μ.), Άννα-Δάφνη Αλμυρούδη Στρούμπου (3.000 μ. στιπλ), Ολυμπία Τζούβελη (ύψος), Αναστασία Μπουμπουλίδη (επί κοντώ), Έβελυν Μητροπούλου (μήκος), Δέσποινα Πάσιου (τριπλούν), Μαρία Ραφαηλίδου και Αναστασία Ανδρεάδη (σφαίρα), Βασιλική Σαμολαδά (δίσκος), Αλεξάνδρα Τσερνόβα (σφύρα) και Χαρά Γέρου (5.000 μ. βάδην).

Επιπλέον αθλητές και αθλήτριες που θα προκύψουν από το Stoiximan Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Α/Γ στον Βόλο, θα ανακοινωθούν την Κυριακή (26/7) το βράδι.