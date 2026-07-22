«Παρών» στην προετοιμασία της Νότιγχαμ Φόρεστ ο Μαρινάκης (vid)

Στην Πορτογαλία μετέβη ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του βρετανικού συλλόγου, δίνοντας το στίγμα της νέας σεζόν.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης επισκέφτηκε την αποστολή της Νότιγχαμ Φόρεστ που προετοιμάζεται στην Πορτογαλία. Είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον νέο προπονητή, Όλιβερ Γκλάσνερ και τους ποδοσφαιριστές που θέλουν να αφήσουν πίσω την κακή σεζόν στην Premier League, σε αντίθεση με την πορεία ως τα ημιτελικά του Europa League.

Στιγμές από την επίσκεψη του Βαγγέλη Μαρινάκη στις προπονήσεις των «κόκκινων»: