Στα άκρα με τον ΟΣΦΠ: Ο Ουόκαπ απευθύνθηκε στην Ένωση Παικτών!

Η σχέση του Τόμας Ουόκαπ με τον Ολυμπιακό οδηγείται στα άκρα και η εκπομπή «Άγνωστες Υποθέσεις» του SDNA αποκάλυψε τις τελευταίες εξελίξεις. Απευθύνθηκε στην Ένωση Παικτών η πλευρά του Αμερικανού γκαρντ.

Ο Τόμας Ουόκαπ και ο Ολυμπιακός φαίνεται πως οδηγούνται στα άκρα και το γυαλί μοιάζει... ραγισμένο για τα καλά.

Ο Αμερικανός γκαρντ έχει στα χέρια του μια τεράστια πρόταση της Ντουμπάι (9 εκατ. δολ. για τρία χρόνια), την οποία οι πρωταθλητές Ευρώπης δεν δείχνουν διατεθειμένοι να «ματσάρουν». Θυμίζουμε πως οι «ερυθρόλευκοι» έχουν συμβόλαιο με τον 34χρονο πόιντ γκαρντ και για την ερχόμενη σεζόν, όμως ο ίδιος και το περιβάλλον του «ψήνονται» για την προοπτική της ομάδας του Τσάβι Πασκουάλ.

Ο Ολυμπιακός, λοιπόν, ζητάει buy out από το κλαμπ των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ή οποιονδήποτε άλλον θέλει να αγοράσει τον Ουόκαπ και να «σπάσει» το συμβόλαιο που υπάρχει σήμερα. Ωστόσο, οι απαιτήσεις των Πειραιωτών, εν προκειμένω για την πώληση στη Ντουμπάι, είναι πολύ υψηλές.

Σύμφωνα με τις «Άγνωστες Υποθέσεις», η πλευρά του αθλητή ρώτησε τις προηγούμενες μέρες την ELPA για το buy out που φαίνεται ότι ζητούν οι πρωταθλητές και το καθεστώς που ισχύει σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Βλέπετε, στην αγορά και στην... πιάτσα των παικτών, υπάρχει η εκτίμηση ότι είναι αβάσιμο να παίρνει κάποιος 1 εκατ. ευρώ ετησίως και η ομάδα του να απαιτεί 3 εκατ. ευρώ για την αποδέσμευσή του.